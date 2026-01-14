»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Í¥³¢ªÄ«¡¢µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ä¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¡ØÉ¬»à¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤ÈÄ«¤«¤éÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢8.6Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎX¥æー¥¶ー¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤âÄ«¤«¤é¤Ò¤Ã¤Ä¤Ãî¤Á¤ã¤ó
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¦¥êË·Ç ¥ê¥ó¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ«¤«¤éÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÇØÃæ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÇØÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï´·¤ì¤¿Â¼è¤ê¤Ç¡¢¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÇØÃæ¤ËÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇØÃæ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬X¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
Ä«¤«¤éÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¹¥¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢Ä«¤«¤é²Ä°¦¤µMAX¤Ê¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¦¥êË·Ç ¥ê¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ªÅ¾ÇÌÌ¼¤Î¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤â¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¦¥êË·Ç ¥ê¥ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£