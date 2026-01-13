¸µÌÚÂç²ð»á¡¡¡ÖÈ³¶â¤Ç¤¹¡×¸½Ìò»þÂå¤ÎµåÃÄÆâ¥ë¡¼¥ëÌÀ¤«¤¹¡¡ËÜÎÝÂÇÊü¤Ä¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ù¤§¤ä¤Ù¤§¡×Âç¾Ç¤ê¤ÎÍýÍ³
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê54¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¸µÌÚÂç²ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä»Ø¼¨¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤â¡¢TikTok¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Î¼«¿È¤¬2²ó¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÄÆ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤¬¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥óÌµ»ë¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ì¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£
¡¡°Õ¿Þ¤»¤º¥µ¥¤¥ó¤òÌµ»ë¤·¤¿·Á¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¡Ö¥Ù¥ó¥Á´¿·Þ¥à¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Íî¹ç¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤ËÍî¹ç¤µ¤ó¤ËÆ¬¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤Æ¡£¥Ù¥ó¥Áµ¢¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃ¦¤¤¤À¤é¿ÜÆ£¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÆ¬¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ù¤§¤ä¤Ù¤§¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥¤¥ó¥ß¥¹¤Ï·ë¹½ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈ³¶â¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç¥²¥Ã¥Ä¡¼¤È¤«¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤ÏÈ³¶â¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢Åö»þ¤Ï¡£º£¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£