ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。スタジオトークでは、結婚16年目の藤本美貴が、夫・庄司智春とのリアルな夫婦ゲンカの事情を明かした。【映像】庄司との家庭での様子本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断する、恋人として最後の旅に密着するリアリティ番組だ。VTRでカッ