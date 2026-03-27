半導体大手のロームと東芝、三菱電機の３社が、電気自動車（ＥＶ）などに使われるパワー半導体事業の統合に向けた検討を開始したことがわかった。統合が実現すれば、世界シェア（市場占有率）２位に匹敵する勢力となる。ロームは自動車部品大手のデンソーからも買収提案を受けており、業界再編の波は混迷度を増している。省電力のカギロームはこれまで、東芝とパワー半導体事業の統合に向けた検討を始めており、三菱電機が協議