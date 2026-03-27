先輩から大きなため息…【漫画】本編を読むかっぱ子(@kappacooooo)さんの『220人の会社に5年居て160人辞めた話』がついに書籍化！今回は160ページもの描き下ろしを含めた見どころを聞く。■引き継ぎなしで退職…現場に残された社員が背負った重すぎる負担『ゆるブラック！〜220人の会社に5年いて160人辞めた話〜』01『ゆるブラック！〜220人の会社に5年いて160人辞めた話〜』02『ゆるブラック！〜220人の会社に5年いて160人辞めた