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丸山桂里奈、本並健治氏の事故被害を激白「降りてたら挟まれて死んでた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 丸山桂里奈が25日、YouTubeで夫・本並健治氏との近況を報告した
  • 高齢者ドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違い事故に遭ったと説明
  • 本並氏にケガはなく、「ほんとに何もなくてよかったよね」と安どった
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