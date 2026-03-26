サーティワンから、本格スイーツとして楽しめる「３１PÂTISSERIE」の新作ケーキが登場♡人気フレーバーを贅沢に使用し、アイスとケーキが一度に味わえる特別な一品に仕上がっています。華やかな見た目とリッチな味わいで、ご褒美スイーツや手土産にもぴったり。日常をちょっと特別に彩る新作ケーキは、見逃せない注目アイテムです♪ 新作はラブポーションが主役