【ブリュッセル＝上杉洋司】ロイター通信によると、オランダ南部マーストリヒトの教会は２５日、アレクサンドル・デュマの小説「三銃士」の主人公ダルタニアンのモデルとなった人物の可能性がある遺骨が見つかったと明らかにした。三銃士の物語はフィクションで、主人公はルイ１４世に仕えたダルタニアン伯爵がモデルとされる。伯爵はフランスが侵略したオランダ戦争に従軍し、１６７３年にマーストリヒトの戦いで銃撃されて戦