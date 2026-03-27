パートナー契約で本拠地グラウンドが「ユニクロフィールド」に米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。ここでセンター後方に登場した“既視感”あふれるロゴに、日本のファンから様々な声が上がっている。ドジャースは今季から日本の衣料大手ユニクロとパートナー契約を結び、本拠地ドジャースタジアムのグラウンド名が「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジ