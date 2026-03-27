お笑いコンビ「アンガールズ」田中卓志が、3月26日放送のオールナイトニッポンPODCAST『アンガールズのジャンピン』で、落語家の林家三平を糾弾した。何でも「WBC2026」で、野球ファンとして見過ごせない“愚行”を働いていたとのことでーー。【写真】WBCのバックネット裏で「1番最悪」な“愚行”に走った林家三平「もう1番最悪。誰よりも最低な炎上してるのが林家三平さん。あれはヤバいよね! 何でタオル出したいんだよ!」田