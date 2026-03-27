◇インターリーグホワイトソックスーブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）に行われるブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。記念すべきデビュー戦は9回の第4打席でメジャー初安打となる初本塁打を放つなど、2打数1安打1本塁打1打点2四球だった。試合は投手陣が崩壊して2−14の大敗だった。1―14と試合がすでに決した9回。先頭で迎えた

◆MLB初本塁打を放った、村上宗隆 Munetaka Murakami hits a MOONSHOT for his first Major League home run 👏 pic.twitter.com/rU8MOXna9l — MLB (@MLB) March 26, 2026