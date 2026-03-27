一般社団法人札幌市食品衛生協会の公式Xアカウントが2026年3月23日、「卵アレルギー」をめぐるトラブルについての注意喚起を行い、ネットの注目を集めている。「チキンライスを食べたところアナフラキシーショックで救急搬送された」札幌市食品衛生協会は、「『食のまち・さっぽろ』からみんなで育てよう食品安全文化」を掲げ、飲食に起因する中毒・感染症といった危害の発生を防止し、食品の質の向上を図るため、食品関係営業者お