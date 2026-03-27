会見に至った経緯を説明する久保田氏＝１月１５日、県庁横浜市は、山中竹春市長にパワーハラスメントなどが疑われる言動があったと告発した人事部長の久保田淳氏（４９）が、４月１日付でこども青少年局企画部長に異動すると発表した。久保田氏は２０２５年４月から現職。今回の異動について市総務局人事課は、人事部を所管する副市長と久保田氏が面談した上で報告した異動先を山中市長が決裁したと説明。「十分な意思疎通を行