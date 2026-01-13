マルコメは、アニメで「料亭の味」ブランドの世界観を伝えるTV−CMシリーズの14作目として「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」を1月17日からTOKYO MXで放映開始する。また、同日20時30分から放送されるドキュメンタリー番組「東京熱記〜企業変革！リブランディングの舞台裏〜」の中で、従来のマルコメ君から「泣けるアニメCM」へとリブランディングしたマルコメ「料亭の味」ブランドのCM制作の裏側を紹介する。



「東京熱記〜企業変革！リブランディングの舞台裏〜」のワンシーン

マルコメの「料亭の味」ブランドは、業界に先駆けて発売した“だし入りみそ”として1982年に消費者の声から生まれた。現在では、多様化するライフスタイルやニーズに応じて、液状タイプの液みそ、無添加みそ、フリーズドライの顆粒みそまで幅広いラインアップを展開している。料亭の味アニメCMシリーズは、2014年から「みそ汁のある風景には家族の絆、あたたかさが存在する」というコンセプトのもと、家族をテーマにブランドの世界観を表現。これまで13作品をリリースしてきた。



新CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」のワンシーン

そして、シリーズ14作目となる「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」が1月17日からTOKYO MXで放映開始される。今回も、過去13作品と同じく、アカデミー賞で短編アニメーション賞を受賞した実績もある映像制作会社のロボットがアニメ制作を担当。今作では、東京で働くマルコメの女性社員・まいと北海道で一人暮らしする祖母が登場し、マルコメのみそ汁を通じて紡がれる、孫娘と祖母の絆を温かく描いている。90秒のTV−CMでありながら、一人暮らしをする97歳の祖母を心配する孫娘の想いが心に響く、本格的なアニメ作品に仕上がっている。

また、新CMの放映開始にあわせて、同日にTOKYO MXで放送されるドキュメンタリー番組「TOKYO 1weekストーリー」の特別編「東京熱記〜企業変革！リブランディングの舞台裏〜」で、マルコメ「料亭の味」ブランドのアニメCM制作の裏側を紹介する。同番組では、すでに持っている魅力を、時代や多様性に合わせて再構築している企業に注目。東京に住む人々の特別な一週間に密着する本編とは違い、東京を熱くさせる様々な「仕事」に注目し、その記録を残していく。



「東京熱記〜企業変革！リブランディングの舞台裏〜」のワンシーン

マルコメ「料亭の味」ブランドは2014年、誰もが口ずさめる、丸刈りの男の子の元気なCMから、「泣けるアニメCM」へとリブランディングし、ネットの世界で大きなうねりを巻き起こした。番組では、最新作の監督へのインタビューや声優オーディション、新CMのストーリーの元になったマルコメ社員のアフレコ様子、北海道の祖母に完成映像を見せに行く様子などを紹介。マルコメのみならず、そのアニメ制作を支える仕事人たちにも密着し、リブランディングにかけた人々の熱い舞台裏に迫る。



新CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」のワンシーン

新CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」のストーリーは、粉雪が舞う北海道・札幌からスタートする。97歳の祖母は元気で、孫娘のまいとも携帯電話のメールをやりとりする若さだが、最近は料理や買い物など、できないことが増えてきた。



新CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」のワンシーン

そんな祖母を心配するまいは、手軽に食べられるマルコメの商品を祖母に送っている。孫のまいや自分に代わって雪かきをしてくれるお隣さんに感謝しつつも、人に心配や世話をかけてしまうことを不甲斐なく感じ、長生きするのも考えものだと嘆く祖母。



新CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」のワンシーン

そんな折、まいが送ってくれた黒ばらのりの顆粒みそ汁を飲んだ祖母は、そのおいしさに驚き、「おみそ汁おいしくてびっくりしたわ！！さすが、まいちゃん。やっぱし長生きはするもんだなー」とメールを送る。そのメッセージとともに送られてきた「長生き最高！！」という元気なスタンプに、思わず吹き出してしまうまい。マルコメのみそ汁を通じた、孫娘・まいと祖母の心の交流を温かく描いた内容となっている。



新CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」のワンシーン

今作のストーリーは、マルコメの北海道出身の女性社員の祖母が、札幌で一人暮らしをしているという実話が元になっている。そのため、孫である女性社員には、祖母の生い立ちから、普段の暮らしぶり、趣味や細かな仕草まで、事細かくインタビューを行い、リアリティを追求したとのこと。



新CM「料亭の味 わたしのおばあちゃん篇」のワンシーン

一方で、制作スタッフを悩ませたのは、祖母の「声」。通常は、作中のキャラクターに近い年齢や雰囲気の俳優をキャスティングしているが、97歳という高齢であるため、キャスティングは簡単ではなかった。東京はもちろん北海道まで幅広くたくさんの俳優に声をかけ、ようやくピッタリと自信を持てる人に出会うことができたという。歳は若いが、沁みる芝居で作品をしっかり支えてくれており、アニメーションとともに、俳優たちの声の芝居にも注目の作品となっている。

［CM概要］

タイトル：料亭の味 わたしのおばあちゃん篇

放映開始日：1月17日（土）

地域：TOKYO MX放送エリア

CM閲覧URL：https://youtu.be/eRY-j-7EYKI

［番組概要］

タイトル：東京熱記〜企業変革！リブランディングの舞台裏〜

放送局：TOKYO MX1

放送日時：1月17日（土）20:30〜21:00

見逃し配信：TVer 1月17日(土）21:00〜 ※4週間限定配信

番組HP：https://s.mxtv.jp/variety/tokyo1weekstory/

マルコメ＝https://www.marukome.co.jp/

料亭の味ブランドCMギャラリー＝https://www.marukome.co.jp/cm/ryotei