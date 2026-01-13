TDL「ミニー＠ファンダーランド」強風でプレビュー公演中止 ゲストから落胆の声 早朝から待機した人も
東京ディズニーランドは、1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催。それに先駆け、1月13日（火）に、エンターテイメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」のプレビュー公演が行われる予定だったが、強風のため中止が決まった。この日のために早朝から並んだファンもおり、パークでは落胆の声が上がった。
【写真】過去の「ミニー＠ファンダーランド」の様子
■「ハモカラ」も中止に
今回プレビュー公演が中止になった「ミニー＠ファンダーランド」は、ハートの装飾やポップなドット柄で彩られたとびきりキュートな衣装を身にまとったミニーと仲間たちが、大きなリボンで飾られたフロートに乗って登場する、約40分のエンターテイメントプログラム。2024年に初公開されて以来、強い支持を集める人気のパレードだ。
良い鑑賞位置を取るために早朝から開園待ちをしたファンも相次いだ今回のプレビュー公演だが、14時ごろに中止がアナウンスされた。この日は9時開園だったため、約5時間もパークで待機していた人も多数。
しかし13時00分から予定していたパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」はすでに強風で中止になっていたため、「ハモカラ、風キャンは雲行き怪しい」「ハモカラ風キャンならスニークやばくない？」「ミニパル風キャン濃厚」などSNSでは中止を察するファンもおり、中止が決定してからはSNSで「やっぱりダメだったかぁ」「まぁ仕方ないな」と納得する様子も見受けられた。
