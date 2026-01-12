この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「最新！光コラボ10社【月額料金安い】ランキング」と題した動画を公開。数ある光コラボレーションサービスの中から、月額料金の安さに焦点を当てて10社を比較し、ランキング形式で紹介した。



動画では、戸建てと集合住宅それぞれの月額料金を提示しつつ、「契約期間の縛り」「初期費用」「スマホセット割」といった契約前に確認すべき特長や注意点も併記。単なる価格の安さだけでなく、利用者の状況に応じた最適なサービス選びのヒントを提示している。



ランキングの中で特に注目されるのが、1位の「enひかり」と2位の「おてがる光」である。両サービスとも戸建てプランで月額4,000円台、集合住宅プランで3,000円台という低価格を実現。さらに、契約期間の「縛りなし」という共通点があり、いつでも違約金なしで解約できる手軽さが大きな魅力となっている。ただし、「おてがる光」は高速通信に必要なIPv6接続が別料金である点に注意が必要だ。



一方、ランキング下位には「ビッグローブ光」「ソフトバンク光」「ドコモ光」といった大手キャリア系のサービスが並ぶ。これらの月額料金は比較的高めだが、「スマホセット割」が適用されることで、通信費全体を大幅に抑えられる可能性がある。自身の利用しているスマートフォンキャリアと合わせて検討することが、賢い選択の鍵となるだろう。



今回のランキングは、光コラボを選ぶ上で、表面的な月額料金だけでなく、契約期間の縛りの有無や各種割引サービスといった諸条件を総合的に比較することの重要性を示している。自身のライフスタイルや通信環境に合ったサービスを見極めるための、有益な判断材料となるだろう。