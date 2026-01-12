「こんもり可愛い♡」「華やか」【セブン-イレブン】休憩が楽しみになる！「新作アイス」

寒い日に暖房のきいた部屋で味わう冷たいアイスが好き！ という人は多いのでは？ 今回は、気分を満たしてくれそうな「新作アイス」を【セブン-イレブン】からピックアップ。見た目も味わいも個性豊かで、思わず全種類制覇したくなるラインアップです。

冬にぴったり！ 白のもこもこアイス

「ふんわりもこもこ」「フォルムがこんもり」と@miki__iceさんが紹介するのは「7プレミアム しろもこパフェ」。トップのホワイトチョコアイスの下には、ホワイトチョココーティング、バニラアイス、クッキークランチが重なり、見た目も食感も楽しめる層仕立てになっています。これはあっという間に完食してしまいそう。

特別な日におすすめ！ 上品なご褒美アイス

「高級感のある華やかなアイス」と、@sweets.wantaさんがコメントするのは「ハーゲンダッツスペシャリテジャポネ和紅茶バタークリームケーキ」。蓋をあけると銀粉シュガーと艶っとしたミルクティーソースがお目見え。カップの中は、バタークッキー入りのバターアイスと和紅茶アイスが美しい層になっています。時間をかけてじっくり味わいたい一品です。

チョコ好きさんは病みつき必至！？

人気のチョコ「DARS™（ダース）ミルク」の味わいを再現した「ダースアイスバー」は、筆者も大好きで、見つけたら即買いのストックアイスです。キャラメルペーストとヘーゼルナッツを使用したチョコアイスをチョコでコーティング。シンプルながらクセになる美味しさです。

大人も虜に！？ コーヒー風味もバッチリ

プレミアムアイスブランドからセブン限定で登場したのは、特別感たっぷりの「ロッテ レディボーデンクランチコーヒーバー」。コロンビア産コーヒー豆を使ったコーヒーアイスを、発酵バターココアクッキー入りのチョコでコーティング。食べ応えも期待できそうです。

気になるアイスはありましたか？ 食べたいと思ったら早めに味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N