記事ポイントオレフィーチェのジュエリー500点以上を福岡で自由に試着できる体験型イベントスタッフの接客なしで、自分のペースで着け心地や輝きを比較しやすい完全セルフサービス型4月17日から19日までUNION SODAで開催、天神駅から徒歩圏内で立ち寄りやすい ジュエリー工房オレフィーチェが、福岡・大名で体験型イベント「ジュエルーム in 福岡」を開催します。会場では500点以上のジュエリーを自由に試着でき、接客を受け