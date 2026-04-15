アメリカのトランプ大統領は14日、イランとの戦闘終結に向けた協議が今後2日以内にパキスタンで行われる可能性があるとの認識を示しました。トランプ大統領は14日、ニューヨーク・ポストの取材に応じ、アメリカとイランの協議がパキスタンの首都・イスラマバードで「今後2日以内に行われる可能性がある」との認識を示しました。こうした中、アメリカ軍は14日、ホルムズ海峡の封鎖措置をはじめてから24時間で、6隻の商船がアメリカ