ノノガファイナリスト「ふみの」に、ちゃんみなが最大級のエール！「彼女がどんな世界を見せてくれるか本当に楽しみ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

人気オーディションプロジェクト『No No Girls（読み：ノーノーガールズ）』のファイナリストである、シンガーソングライター・ふみのが、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型アーティストが所属する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」よりデビューした。

■「favorite song」はちゃんみなから“贈り物”として提供された書き下ろし楽曲！

「NO LABEL ARTISTS」とは、2026年元旦にちゃんみなが突如SNS上にて、セルフプロデュース型アーティストを所属させるレーベルとして設立を宣言したレーベル。HANAやちゃんみな自身が所属する「NO LABEL MUSIC」とは別レーベルとして、B-RAVE×ちゃんみな×Universal Musicによって新たに立ち上げた新レーベルになる。

そんなふみののデビュー曲「favorite song」は、本日1月11日0時より各音楽配信サービスにて配信がスタート。11日朝には、日本テレビ系『シューイチ』にて、デビュー曲を生パフォーマンスで披露し、同番組内では、本楽曲がこれからシンガーソングライターとして歩み出すふみのへ向けて、ちゃんみなから“贈り物”として提供された書き下ろし楽曲であることも明かされた。

「favorite song」は、ふみのをちゃんみな自身の視点で描き、自分自身を楽曲に見立てた可愛らしい歌詞の世界観に、エレキギターが印象的なポップロックのバンドサウンドを重ねた一曲。等身大でふみのらしい魅力が詰まった本作は、前向きなエネルギーに満ちた“ビタミンソング”として、彼女の本格的なアーティスト活動の第一歩、そしてこれから始まる物語を象徴する作品となっている。

また同日19時には、YouTubeにてMVもプレミア公開された。「No No Girls」のオーディションから、ふみののことを見続けてきたちゃんみなから見た“ふみの”のことを書いた楽曲である「favorite song」。そんな本楽曲のMVは、“Song For You”と書かれたカセットテープがふみのの元に届くところからスタートする。

ふみののありのままの姿を映すことをテーマに作り上げた本MVには、普段から愛用している私物などを美術に取り入れ、彼女らしさが溢れた作品に仕上がっている。ちゃんみなの視点から描かれた“ふみの”を表現した本楽曲を起点に、これからのシンガーソングライターとして表現していく世界を、ぜひ応援したい。

■ふみのからのコメント

■ちゃんみなからのコメント

■リリース情報

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「favorite song」

■関連リンク

ふみの OFFICIAL X

https://x.com/fumino_official

ふみの OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/fumino_official

ふみの OFFICIAL TikTok

ふみの OFFICIAL YouTube

■【動画】「favorite song」MV

■【画像】ジャケット写真ほか