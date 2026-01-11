2026年2月1日（日）よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで、プリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」がスタートする。

プリキュア史上初となる「探偵」のプリキュアが誕生！

◆プリキュアとは

2004年2月1日（日）に放送を開始した「ふたりはプリキュア」から現在放送中の「キミとアイドルプリキュア♪」まで、22作品継続しているオリジナルの長期TVアニメシリーズ。毎年モチーフやテーマを変えながら、ごく普通の少女が日常を守るために「プリキュア」に変身し様々な敵に立ち向かい、出会った仲間たちと友情や絆を深めて成長していく姿を描いている。「名探偵プリキュア！」は2004年から始まったプリキュアシリーズの第23弾。

◆モチーフは「探偵」、舞台は「1999年」

プリキュア史上初！「探偵」のプリキュアが誕生する！！

『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公。そして、その物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから、お話がスタート。時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語にぜひご注目を。

テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」

様々な情報が溢れる現代においては、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことも。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

◆あらすじ

【明智あんな】は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生！

誕生日に現れた妖精【ポチタン】と、お部屋にあったペンダントに導かれて

2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！

そんな中、事件発生！？

大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい…！

事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…！？

困っている人を見逃せない…！

そんな思いから、あんなとみくるは【名探偵プリキュア】に変身

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！

「そのナゾ！キュアット解決！」

そして、あんなは元の時代に戻ることができるのか…！？

◆キャラクター紹介

キュアアンサー／明智あんな（あけち あんな） （CV：千賀光莉）

2027年からタイムスリップしてやってきた中学2年生の女の子。

困っている人がいたら見過ごせない、ウソをつけないまっすぐで思いやりのある性格。

考えるよりも直感で答えを出すタイプ。1999年のまことみらい市で出会ったみくると「キュアット探偵事務所」で生活を共にしている。

口癖は「はなまる！」

誕生日は「1月24日」

キュアアンサーに変身！

「どんな謎でもはなまる解決！ 名探偵 キュアアンサー！」



キュアミスティック／小林みくる（こばやし みくる） （CV：本渡楓）

不器用だけどまっすぐな中学2年生の女の子。

名探偵を目指して、まことみらい市の「キュアット探偵事務所」にやってきたばかり。

探偵知識が豊富で誰よりも頑張り屋さん。直感よりも考えて答えを出すタイプ。

かわいいものが何よりも大好き。

誕生日は「4月22日」

キュアミスティックに変身！

「重ねた推理で笑顔にジャンプ！ 名探偵 キュアミスティック！」



キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか（もりあ るるか） （CV：東山奈央）

「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。

マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。

アイスが大好物。

誕生日は「11月1日」

キュアアルカナ・シャドウに変身！

「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」



キュアエクレール

正体不明の謎のプリキュア…！放送をお楽しみに…！

「解き放て！内なる真実の香り 名探偵 キュアエクレール！」

◆とりまくキャラクター

ポチタン （CV：加藤英美里）

キュアアンサーとキュアミスティックのおとも妖精。

時間と空間を超える能力を持った「時空の妖精」。

タイムスリップで力を使い切って赤ちゃんの姿に。

マコトジュエルを集めて元の姿に戻れば、2027年にあんなを帰すことができる…かもしれない。

楽しいことが大好きで天真爛漫な性格。

好きなものはミルク。

マシュタン （CV：羊宮妃那）

キュアアルカナ・シャドウのおとも妖精。

占いでなんでもズバリと言い当てる「占いの妖精」。

キュアアルカナ・シャドウと強い絆がある。

おしゃれ好きで世話焼きな性格。

好きなものはマシュマロ。

シュシュタン

キュアエクレールのおとも妖精。

詳細は放送をお楽しみに…！

ジェット先輩 （CV：梶裕貴）

名探偵プリキュアをサポートするプリキットを発明する自称天才博士。

妖精姿を見られることが恥ずかしく、人間姿でいることが多い。

なんだかんだ優しくて面倒見がいい性格。

ジェット先輩と呼ばれてあんなたちからは慕われている。

好きなものはキャンディ・甘いもの全般。

◆キャストコメント

千賀光莉（せんが ひかり） キュアアンサー／明智あんな役

▼プリキュアを演じることが決まったときの感想を教えてください。

幼少期から夢中になって見ていた作品なので、合格のお知らせを聞いた時は思わず涙が溢れ出しました。

オーディションの際、その一時だけでもプリキュアとして生きられたことが幸せだったので、まさか自分が作品に携わることができるなんて… と驚きと感謝の気持ちでいっぱいでした。

そして同時に、先輩方から紡がれてきた歴史の重みを感じ、私の今持てる全てを注いで大切に向き合っていきたいと覚悟した瞬間でもありました。

▼千賀光莉さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。

私自身も友達とプリキュアごっこをしたりエンディングのダンスを踊ったりと、当時かなりのめり込んでいましたが、大人になった今も楽しんで作品を鑑賞しています！

子どもから大人まで、世代を超えてたくさんの方に楽しんでいただける点がプリキュアシリーズの魅力だなと思っています。

アニメの世界を楽しめるのはもちろんですが、コスチュームやおもちゃなど、日常の中でも憧れのプリキュアになれる点も、シリーズならではの魅力だと思います！

▼キュアアンサー／明智あんなの印象や、演じるうえでの意気込みを教えてください。

あんなちゃんは、困っている人がいたら自然と体が動いて手を差し伸べられる、とても素直で温かい心の持ち主です。

人の表情や仕草から気持ちを察して、行動と言動で勇気づけてあげられるところは、まさに名探偵だなと思います…！

そんな彼女の魅力が伝わるよう、私も真摯に向き合って演じさせていただきたいです。

そして皆様もぜひ、アンサーたちと一緒に推理し謎を解いていただけたら嬉しいです！

本渡楓（ほんど かえで） キュアミスティック／小林みくる役

▼プリキュアを演じることが決まったときの感想を教えてください。

プリキュアを演じられる日が来るとは夢にも思っていなかったので、とても驚きました。

喜びは遅れてやってきたので、収録が始まるまでは実感すらなかったです。

早く家族に知らせたいな、みんなをビックリさせたいな。

そんな気持ちで満たされました。

ようやくその日を迎えたことが感慨深いです。

▼本渡楓さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。

わたしは幼い頃、アニメに触れる機会があまりなかったのですが、それでも「プリキュア」という言葉はたくさん耳にしていました。

そして世界中の方の人生に寄り添ってきたのはずっと目にしてきました。

「名探偵プリキュア！」も、人々の人生に残る作品になりますように！

▼キュアミスティック／小林みくるの印象や、演じるうえでの意気込みを教えてください。

みくるは、まずよーく考えて、それから行動に移す性格の子です。

だからこそ動き出すのが慎重になりがち。

そこを、あんなの行動力が補ってくれます。とっても素敵な関係ですよね。

わたしも、考えてから行動する性格なので、みくるに寄り添って演じられたらと思っています。

すぐに行動できる人に強く憧れているので、今作であんなから学ぼうと思います！

東山奈央（とうやま なお） キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役

▼プリキュアを演じることが決まったときの感想を教えてください。

長い長い夢が叶って、一言では言い表せないたくさんの気持ちでいっぱいになりました。10年前に『Go！プリンセスプリキュア』で妖精パフ役として関わらせていただいたこともあり、またあの幸せな一年間を経験させていただけるんだと思うと本当に嬉しいです。これからの時間を、皆さんと大事に歩んでいきたいと思っております！

▼東山奈央さんが感じるプリキュアシリーズの魅力を教えてください。

たくさんの夢や憧れが詰まっているところです。プリキュアをまっすぐにキラキラとした瞳で応援してくれる子供たちの想いは本当に尊いです。そしてプリキュアになる人、プリキュアに関わる人はみんな真剣です。そんな想いの結集が素晴らしい作品を生み出していると感じます！

▼キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかの印象や、演じるうえでの意気込みを教えてください。

キュアアルカナ・シャドウはプリキュアでありながら敵、という謎めいた存在です。どのようにして今の彼女に至ったのか、ぜひ注目していただけたらと思います。るるかがこれから進んでいく道のりを一緒に歩きながら最高のパートナーになれるよう精一杯頑張ります。これからよろしくお願いいたします！



◆楽曲情報

オープニング主題歌は、「ひろがるスカイ！プリキュア」「キミとアイドルプリキュア♪」オープニング主題歌や「わんだふるぷりきゅあ！」エンディング主題歌を担当した石井あみが担当。

エンディング主題歌は、数々のアニメ作品の主題歌を担当し、「キミとアイドルプリキュア♪」のオープニング主題歌を担当した熊田茜音と、ミュージカルや声優としても活躍する増井優花が担当！ またエンディングダンスはダンサー・yurinasiaによるパワフルでキュートな振り付けでお届け！

オープニング主題歌

ハートにヒント！名探偵プリキュア！

歌：石井あみ

作詞：只野菜摘

作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之

編曲：佐々木”コジロー”貴之・K’vin Sakura

エンディング主題歌

なぜ？謎？！ANSWER

歌：熊田茜音＆増井優花

作詞：青木久美子

作曲・編曲：ハマダコウキ

◆歌手プロフィール

石井あみ

©ABC-A・東映アニメーション

歌手・コンサートパフォーマー。洗足学園音楽大学卒業。

ポップス・ロック・ジャズ・オペラ・アニソン等、ジャンルレスで多くレパートリーを持ち、その歌声は「心を震わせるアート」と称される。

また、ライブ活動においても積極的に参加し、オーケストラコンサートでは、お話・ナレーションとしても活躍の幅を広げている。

メジャーデビューをした2023年放送テレビアニメ『ひろがるスカイ！プリキュア』のオープニング・前期エンディング主題歌から『わんだふるぷりきゅあ！』エンディング主題歌、『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌を担当。2026年新シリーズ『名探偵プリキュア！』でオープニング主題歌「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」の歌手として、自身4作品目のプリキュア主題歌担当。

熊田茜音

©ABC-A・東映アニメーション

声優アーティスト。

アニメ『織田シナモン信長』の主題歌「Sunny Sunny Girl◎」にてアーティストデビュー。

以降「Brand new diary」、｢まほうのかぜ｣「ハッピーの秘訣」等のアニメ作品の主題歌を担当。

声優としては『転生したらスライムだった件』エレン役、『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』アリーゼ役。2025年『キミとアイドルプリキュア♪』OP主題歌を担当するなどプリキュアシンガーとしても活動中。

増井優花

©ABC-A・東映アニメーション

小学校1年生の時に劇団四季のミュージカルを観て感動し、自分も舞台に立ちたいと歌、ダンス、演技のレッスンを始める。

主なミュージカル出演作品に「ズボン船長」、「オリバー・ツイスト」（オリバー役）、「マルコ～母をたずねて三千里～」（マルコ役）、「プリンセスセーラ＜小公女＞」（セーラ役）などがある。

その他、声優、俳優として幅広く活動している。



◆放送情報

「名探偵プリキュア！」

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国２４局ネットにて2026年2月1日（日）朝8時30分よりスタート

※BSS山陰放送では2月8日（日）朝6時15分よりスタート

■ABCテレビ公式サイト

https://www.asahi.co.jp/precure/star-detective/

■東映アニメーション公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/

■プリキュア公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/precure