スズキの「3列シートミニバン」！

「S」エンブレム輝く“精悍メッキフェイス”採用！

　2025年9月、スズキはミドルサイズミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発売しました。

　最新のランディは、どのような進化をとげたのでしょうか。

　ランディの初代モデルがデビューしたのは2007年です。当時は提携していた日産の人気ミニバン「セレナ」のOEMモデルとして発売されました。

　すでにミニバンがファミリーカーの代名詞となっていた当時、スズキにとってはラインナップ拡充の大きなチャンスとなりました。

　その後もセレナの供給が続きましたが、2022年に登場した現行型からはトヨタ「ノア」のOEMモデルへと切り替わっています。

　ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1845-1875mm、ホイールベース2850mm。ミドルサイズの程よい大きさであるほか、見切りのいい箱型の角ばったスタイルも相まって、運転しやすいことも魅力です。

　フロントグリルの全体的な意匠はノアの標準モデル（非エアロ仕様）に準じていますが、ボディ同色のグリルを採用するノアに対し、新型ランディではメッキ加飾を施した専用グリルが装備されています。

　このメッキによる煌びやかな仕上がりは、ノアのエアロ仕様を彷彿とさせる精悍な表情を作り出しており、ランディならではの個性を演出。フロント中央のエンブレムはスズキを象徴する「Sマーク」へと変更され、独自の存在感を放っています。

　パワートレインは、1.8リッターハイブリッドと2リッターガソリンエンジンの2種類がラインナップされています。

　駆動方式は2WDのほか、ハイブリッド車にはE-Four、ガソリン車には4WDを設定。燃費（WLTCモード）はハイブリッド・2WD車で23.2km／Lをマークするなど、基本仕様はベースとなるノアと共通です。

　今回の一部仕様変更では、ノアの改良に準じてグレード体系やボディカラーが見直されたほか、一部オプションが標準装備化されました。

　これまで複雑だったグレード体系は「G」と「G ハイブリッド」の2種類に集約されました。ただし、7人乗りはハイブリッド車、8人乗りはガソリン車のみの設定となっている点には注意が必要です。

　ボディカラーは従来の5色から3色へと整理されました。「スティールブロンドマイカメタリック」と「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」が廃止され、ホワイト系は「ホワイトパールクリスタルシャイン」から「プラチナホワイトパールマイカ」へと変更されています。

　安全面では、これまでオプション設定だった「ブラインドスポットモニター（BSM）」「安心降車アシスト」「パーキングサポートブレーキ」が標準装備となりました。

　BSMは走行中の後方確認を、安心降車アシストは降車時の車両や自転車の接近を知らせる機能です。また、パーキングサポートブレーキは後退時の衝突回避を支援してくれます。

　ランディの価格（消費税込）は323万1800円から381万7000円です。

　ランディは、スズキユーザーの選択肢を広げてくれる貴重な存在です。

　ライフステージの変化に合わせてミニバンが必要になった際も、馴染みのあるスズキで検討できるのは、ユーザーにとって嬉しいポイントといえるでしょう。