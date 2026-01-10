こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ゲーム実況や録画を始めたいけれど、遅延やセットアップの煩雑さがネックになり、ためらっている方も多いのではないでしょうか。

Elgato（エルガト）の「Game Capture HD60 X」は、最高4K60 HDR10のパススルーと高画質キャプチャを両立し、しかもセットアップも簡単な、手軽さが魅力のキャプチャデバイス。

今回は、遅延やセットアップの煩雑さがなくゲーム実況や録画ができる、「Game Capture HD60 X」の魅力をご紹介します。

【Amazon.co.jp限定】Elgato エルガト Game Capture HD60 X 外付けキャプチャカード ブラック 4K30|1080p60 HDR10 画質 | PS5|Pro, PS4|Pro 低遅延 | Xbox Series X|S, Xbox One X|S,Nintendo Switch 2,OBS 低遅延 |Windows MAC対応 18,980円 Amazonで購入する PR PR

遅延を感じさせないパススルーと高画質キャプチャ]

「Game Capture HD60 X」の最大の特長は、最高4K60 HDR10のパススルー。PS5やXbox といったゲーム機の映像を、遅延を感じさせない状態で出力でき、プレイ体験を犠牲にすることなく実況や録画が可能です。

一方で、最大1080P60 HDR10または4K30の画質で無制限キャプチャが可能。高画質でありながら、ウォーターマーク、時間制限などの制限がないのも嬉しいポイントです。

さらにVRR（可変リフレッシュレート）にも対応しており、対応環境ではより滑らかな映像体験を実現します。

簡単セットアップ。コンパクト設計でデスク周りもすっきり

WindowsおよびMacでねじ回し要らずのセットアップが可能。どんなゲーム機にも、シームレスに接続が可能となっています。

HDMIとUSB-Cケーブルを付属。背面にHDMIポートを設けることで、前面のオーディオ入力が容易な点も◎です。

本体はコンパクトで設置場所を選ばない、Elgatoの「Game Capture HD60 X」は、4K60 HDR10パススルーと1080P60 HDR10キャプチャを両立。

遅延を気にせず、快適にゲーム実況を始めたい人にぴったりの一台です。

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。