2026年は「ポイ活」が大きく変化する大転換の年。賢く貯めるにはトレンドを知ることが大切です。そこで、収入が3分の1に激減したことをきっかけに始めたポイ活（投資含む）で、年間1600万ポイントを稼ぐ達人のしんぽいさんを直撃。「月に1万ポイントはラク稼げる」というポイ活テクを紹介します。

Q.ポイ活のためにクレカを増やすのは不安…。上手な方法は？

A：まずは2枚もちがおすすめ。さらに貯めたい人は増やしても

【画像】レシートを読み込むだけでポイントが貯まる！

たとえば楽天カードなどポイント還元率が高いものをメインカードにし、よく行くスーパーなどでおトクに買い物ができるものをサブカードにした、2枚もちがベスト。「さらに貯めるならキャンペーンをチェックし、そのときどきでおトクなカードを増やすのも手」

Q.今の時代、簡単に貯まるポイ活のサイトやアプリってあるの？

A：しっかり選べばちゃんとあります！

●レシートを読み込むだけ！「チビジョブ」

買い物のレシート画像をアップするだけで5ポイントゲット。「1日1回のアップで、年間1800円以上に」

●定期送金でおこづかいアップ！「PayPay」でおこづかい

「子どもに渡すおこづかいは「PayPay」がおトク。「送金額の10%分のポイントを受け取る側がもらえます（条件・上限あり）」

Q.個人情報の流出や詐欺に遭わないかが心配…。

A：LINEや課金に誘導されたら要注意！

ポイ活インフルエンサーが紹介しているような人気のポイ活サイトなら、まず大丈夫。「無料のはずのポイ活サイトで月額料金が発生したり、おいしい話でLINEに誘導するサイトは詐欺の可能性があるので避けて」

Q.ネットショッピングは楽天とAmazon、どっちの方がポイントが貯まる？

A：ポイントは大差なし。安く買うことを優先して

もらえるポイントが多くても、購入価格が高ければソンすることに。「この2社なら安く買うこと優先。価格比較アプリ『PLUG』で安い方を選ぶのもおすすめ。ポイントはラッキーなおまけぐらいに考えて」

しんぽいさん大注目の最新ポイ活2選

●宅配の荷物を取りに行くだけ「トリイク」

宅配の荷物を受け取りスポットに取りに行くだけで、ポイントやギフトカードをゲット！ 「国土交通省の支援を受け、各地に拡大中」

●旅行の口コミでコインが貯まる「つみたて旅行サービス Hafh」

毎月積み立てたコインで航空券やホテルの予約が可能。「他の会員の参考になる旅行体験を投稿すると、さらにコインが貯まる」