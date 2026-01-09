「タフさ」を全面に押し出したカスタムモデル

ダイハツのインドネシア法人が、現地で人気を博しているコンパクトSUV「テリオス」をベースにしたカスタムモデルを公開しました。

この特別な車両は、2025年11月28日から31日にかけて開催されたイベント「GAIKINDO Jakarta Auto Week（GJAW）」に出展されたものです。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新「“後輪駆動”SUV」です！ 画像で見る（39枚）

テリオスは、インドネシア市場において小型ミニバン「シグラ」、小型トラック「グランマックス」に次いで3番目に売れているダイハツの主力モデルです。トヨタにもOEM供給され、「ラッシュ」という名称で販売されています。

初代から続くFRレイアウトを採用しながら、3列シート7人乗りのパッケージングを実現し、ファミリーユースを中心とした幅広いニーズに対応しています。

このクルマのルーツは日本にあり、初代モデルは1997年に登場しました。翌1998年には、主要な部品を共有しつつエンジンやボディを軽自動車規格に合わせた「テリオスキッド」も発売されています。日本では2006年にトヨタと共同開発した「ビーゴ」が実質的な後継となりましたが、インドネシアではこのビーゴがテリオスとして販売されていました。そして2018年、新興国市場に特化したSUVとしてフルモデルチェンジを受け、現在のモデルに至ります。

ボディサイズは全長4455mm×全幅1695mm×全高1705mm、ホイールベースは2685mmです。パワートレインには最高出力104ps、最大トルク13.9kgmを発揮する1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンが搭載され、トランスミッションは5速MTまたは4速ATが組み合わされます。なお、4WDの設定はありません。

今回GJAWで披露された「テリオス ドレスアップ アルトスタイル」は、そんなテリオスを基に、よりアクティブな使用場面を想定してカスタムされたモデルです。

足元にはブラック仕上げのアルミホイールとオフロードタイヤが装着され、存在感を高めています。さらに、ルーフラックやデカールによって活動的なイメージを強調。特徴的な装備として、水辺の走行シーンを想定し、冠水時でもエンジンへ空気を供給するためのダクト「シュノーケル」が取り付けられています。

同モデルに対し、ネット上では日本で扱いやすい「5ナンバー枠」に収まるサイズでありながら、3列シート7人乗りというパッケージに「これこそ日本に必要」「ちょうどいいサイズ」と高く評価する声や、最近のSUVはFF（前輪駆動）ベースが多い中あえてFRレイアウトを維持している点に「タフな走りが期待できそう」「貴重な存在」と注目が集まっています。

また、「国内で販売されているトヨタ「ライズ」／ダイハツ「ロッキー」もいいが、こういう本格的なスタイルの方が売れるのではないか」といった、ダイハツの国内ラインナップに対する要望も多く寄せられています。

このカスタムモデルは市販を前提としたものではありませんが、ベースとなるテリオスが持つタフな性能や、様々な場面で活躍できる多用途性を来場者に強くアピールする一台となったようです。