視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

松井ケムリ探偵が調査した『乳がん手術の前におっぱいアートを作りたい』は、千葉県の女性（46）から。私は今年の８月に乳ガンの診断を受け、１月に右胸の全摘手術を受けることが決まった。病気をキッカケに、長く交際していた彼と９月に結婚。夫の支えもあり、徐々に心の整理がついてきたが、46年間、日常を共にしてきた体の一部であるおっぱいがなくなった時、自分はどうなってしまうんだろうと心配だ。そして何より、私以上にショックを受けている夫を元気づけたい。夫のためにも、おっぱいを別の形で残せないか？ プロに写真を撮ってもらおうかとも思ったが、おっぱいの写真を家に飾るのは何だか気恥ずかしく…。そこで、色んなアーティストさんに、私のおっぱいをモデルにした作品を作ってもらえないだろうか。素敵な「おっぱいアート」を家に飾れば、夫も元気になると思う、というもの。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

依頼者は自分以上に落ち込むご主人を勇気づけたいと言い、目指すアートは“家に飾れる太陽のようなおっぱい”だ。そのために集まってくれたのは、３Ｄプリンターのエンジニア、木工作家、彫刻家、女性漫画家の４人。各々が「物理的に明るく」「太陽神アマテラス」「太陽を浴びるけやき」「光が当たっているような配色に」といったテーマを設定し制作を始めた。その間、ケムリ探偵がご主人に本心を尋ねてみると…。夫婦に前を向かせた“おっぱいアート”とは？！

©️ABCテレビ

」

©️ABCテレビ

1月9日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、永見大吾探偵が調査した『亡き親友とシェアしたワンピース』、真栄田賢探偵の『ドライヤーと歯磨きを同時にしたい！』など、様々な依頼を解決した。