バドミントン男子元世界ランク1位で、現在はNTT東日本で選手兼コーチを務める桃田賢斗（31）が1月9日、自身のXを更新。結婚したことを発表した。

【画像】大谷翔平、新春フォトに結婚指輪キラリ LAシェフからの「うれしいお年玉」にファン歓喜

左手薬指のリング写真と共に「覚悟と責任を持って」

桃田は「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と報告。続けて、「これから人生の新たなスタートとして感謝と初心、覚悟と責任を持って自分らしく頑張っていきます」「引き続き変わらぬご声援よろしくお願いいたします」と、家庭を持ったことによる新たな決意を表明した。投稿には、左手の薬指に指輪をはめた2人の手が重なる、幸せ溢れる写真が添えられている。

桃田は2024年に日本代表引退を発表。現在は選手としてだけでなくコーチとしても挑戦を続ける桃田にとって、公私ともに充実した2026年の幕開けとなった。

ネットでは祝福の声

このおめでたい報告に、SNS上では「おめでとうございます」「末永く、お幸せに」といったコメントが殺到。「年始から幸せな気分になる」「幸せのおすそ分けありがとうございます」と、新年早々のビッグニュースに喜びの声が溢れた。 また、バラエティ番組『モニタリング』での出演シーンに触れるファンもおり、「おめでとうございます、お幸せに。モニタリング見てましたが、未経験者をフォローしながらプレイして行く姿勢が指導者向いてるだろうなーと思いました。今後の活躍とご多幸お祈りしてます」とエールを送る声も寄せられている。