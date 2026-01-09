北海道のローソンで開催される「ご当地！うまいもん祭」に、旭川ラーメンの名店が監修したユニークなおにぎりが登場します。

人気店の味わいを詰め込んだ「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」が発売。

らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり

発売日：2026年1月13日(火)

税込価格：216円

販売エリア：北海道内のローソン店舗

1952年創業、旭川を代表する名店「らーめんや天金」が監修を担当。

同店の人気No.1メニューである「正油ラーメン」の味わいをイメージしたおにぎりです。

商品のこだわり

ご飯は豚骨ベースのスープなどで味付けし、ラーメンスープの濃厚な旨みを表現しています。

具材には刻みチャーシューとネギを合わせ、ラーメンと一緒に食べているかのような満足感を演出。

名店の味をワンハンドで楽しめる商品です。

ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」より、「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旭川の人気No.1ラーメンを再現！ローソン北海道「ご当地！うまいもん祭」らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり appeared first on Dtimes.