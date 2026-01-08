この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

コンパクトミニバン選びの決定版「ホンダ・フリードこそ至高」オーナーが語るシエンタにはない魅力とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【買って良かった5つのポイント!】新型フリードAIR EX納車1年半でわかった良い点5つ! 残念な点3つ! 内装･外装･加速･後席･広さ･燃費などオススメする理由とは? | HONDA FREED!」と題した動画を公開。納車から1年半が経過したホンダ・フリード e:HEV AIR EXについて、長期所有者ならではの視点から詳細なレビューを展開している。



ワンソクTube氏は、同車を「ホンダの中で今、一番推せるのかもしれない」と高く評価。特に優れた点として5つのポイントを挙げた。まず「見た目が良い」点を挙げ、「シンプルでプレーン。無印良品のよう」と、老若男女問わないデザインを称賛。次に「車内が広い」点を挙げ、ライバルのトヨタ・シエンタと比較しても左右のカップルディスタンスが広く、3列目シートも大人が普通に座れる実用性があると解説した。



走行性能については、e:HEVパワートレインがもたらす力強い加速感を評価。「エンジンの回転フィールが良いのはホンダならでは」と語り、シフトアップしていくような演出が運転の楽しさに繋がっていると指摘。さらに「乗り心地が良い」点も強調し、コンパクトミニバンとは思えない静粛性とマイルドな乗り心地は、フリードを選ぶ大きな理由になると述べた。



一方で、残念な点として3つを挙げている。まず、ライバルのシエンタと比較して40〜50万円ほど高くなる「価格」。次に、ワンソクTube氏が装着している11.4インチナビが生産停止となってしまったこと。そして最後に、自動駐車機能がないなど「運転支援・安全装備がライバルに劣る」点を指摘した。



総括として、価格や一部装備には課題があるものの、それを上回る内外装の質感、室内の広さ、そして上質な乗り心地といった基本性能の高さを評価。これらの点に価値を見出すユーザーにとって、フリードは非常に満足度の高い選択肢であると結論付けている。



