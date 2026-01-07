なぜ20年も捕まらない？愛犬が吠えなかった謎…「豊明母子4人殺人放火事件」の真相に迫る
YouTubeチャンネル「ナナジャパ」がYouTubeで「【未解決】なぜ20年も捕まらない？一夜で一家が消えた“豊明母子4人殺人放火事件”の謎」と題した動画を公開。2004年に発生し、今なお犯人逮捕に至っていない凶悪事件の真相に迫った。
事件が起きたのは2004年9月9日の午前4時25分頃。愛知県豊明市の閑静な住宅街で一軒家が全焼し、焼け跡から母の加藤利代さん（当時38歳）と3人の子供たちの遺体が発見された。動画では、この事件が単なる火災ではなく、残忍な殺人事件であったことを解説している。司法解剖の結果、利代さんと長女の里奈さん（当時13歳）には多数の刺し傷があり、長男の佑基さん（当時15歳）と次男の正悟さん（当時9歳）は鈍器のようなもので頭部を殴られた損傷があったという。
ナナジャパ・琴美氏は、現場に残された複数の不可解な点について言及する。第一に「犯人の侵入経路」。家には鍵がかかっていたが、物置に合鍵が置かれていることを知る人物による犯行の可能性が指摘されている。そして第二の謎が「番犬が吠えなかったこと」。一家が飼っていた愛犬ジャッキーは普段よく吠える犬だったにもかかわらず、事件当夜は一切吠えた形跡がなかった。このことから、犯人はジャッキーと顔見知りの人物だったのではないかという推測が語られた。
警察は当時、利代さんと離婚協議中であり、多額の借金もあった夫を捜査線上に浮かべたが、夫には鉄壁のアリバイがあった。事件は多くの謎を残したまま捜査が難航し、20年が経過した現在も未解決事件となっている。動画は、風化させてはならない事件の記憶を呼び起こし、情報提供を呼びかける形で締めくくられている。
