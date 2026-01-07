【水・木曜開催】「ナイトスイーツブッフェ〜Sweets Parade 〜ストロベリー〜」

シャンデリアが美しいラウンジ「シーウインド」(2階)

「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」2階ラウンジ「シーウインド」にて、毎週水・木曜限定でスイーツビュッフェ「ナイトスイーツブッフェ Sweets Parade〜ストロベリー〜」が開催されています。2026年1月7日（水）〜4月30日（木）まで期間限定なのでお見逃しなく！

このスイーツビュッフェでは、新ペストリーシェフ・佐藤 浩一（さとう ひろかず）氏が手掛ける、見た目にも華やかで味わい豊かなイチゴを主役にした、多彩なストロベリースイーツを楽しめます。

苺のショートケーキ

フレジエ

王道の「苺のショートケーキ」は、北海道産生クリームを入れて焼き上げたしっとりしたスポンジと、フレッシュなイチゴの甘みと酸味が絶妙に重なり合う逸品。

カスタードとバタークリームを合わせたクリームと、アーモンドプードル入りの風味豊かな生地に、イチゴの酸味が調和したフランス伝統のケーキ「フレジエ」は、イチゴが並んだ美しい断面が特徴です。

苺とピスタチオのムース

フォトジェニックな淡いピンクが目を引く「苺とピスタチオのムース」は、イチゴのさわやかな酸味とピスタチオの濃厚な香ばしさがやさしく溶け合う一品。

＜スペシャルアシェットデセール＞ミルフィーユ

マカロンラズベリー

スペシャルアシェットデセールには、サクサクした食感のパイ生地と甘酸っぱさが人気の「苺のミルフィーユ」が用意されています。ほかにもマカロンラズベリーなど、繊細な美しい盛り付けに、心ときめきます！

充実のライトミールとワイン（赤・白）やサングリア

さらにスイーツの合間に楽しめるライトミールも充実。じっくり煮込んだホテルメイドの「ビーフシチュー」や、アツアツの「ドリア」など、多彩なメニューはスパークリングワインやサングリアとともに、上質な夜の時間を演出しますよ。

【メニュー】

＜スペシャルアシェットデセール＞

ミルフィーユ

＜スイーツ＞

苺のタルト／苺のエクレア／ライチのパンナコッタ／苺チョコパフェ／苺のジュレ／苺のショートケーキ／フレジエ／苺とピスタチオのムース／苺と紅茶のムース／マカロンラズベリー

＜ライトミール＞

ミニあらびきフランス／ダノワーズフレーズ／サラダバー／サンドウィッチ／ビーフシチュー／花咲ガニ味噌汁／ドリア（１、２月）／筍ご飯（３月、4月）／フライドポテト／苺／オードブル2種

＜ドリンク＞

コーヒー（HOT・ICE）／紅茶（HOT・ICE）／オレンジジュース／ワイン（赤・白）／スパークリングワイン／サングリア



■横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ナイトスイーツブッフェ〜Sweets Parade 〜ストロベリー〜」

所在地：神奈川県横浜市西区北幸1丁目3-23

場所：ラウンジ「シーウインド」（「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」2F）

TEL：045-411-1188（レストラン総合予約10〜19時）

期間：開催中〜2026年4月30日（木）

※毎週水・木曜開催

※2月11日（水・祝日）、4月29日（水・祝日）を除く

時間：18時30分〜21時（20時30分LO）

料金：7000円（税・サービス料込み）、子ども（4歳〜未就学児）3500円



5種のスイーツ

人気のアフタヌーンティーは、旬のイチゴを贅沢に使用したスイーツや、ホテルメイドのセイボリーを格調高いティースタンドで毎日用意。ドイツの老舗「ロンネフェルト」の紅茶やコーヒーとともに、優雅な午後のひとときを楽しみましょう！

【メニュー】

＜スイーツ＞

苺のショートケーキ／苺のタルト／ライチのパンナコッタ／苺のジュレ／マカロンラズベリー

＜スコーン2種＞

プレーンスコーン／ストロベリースコーン

＜セイボリー＞

スモークサーモンと苺サンド／地中海マリネ

＜ドリンク＞

ロンネフェルトは12種類

ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど、計20種類から好きなものを選べます。紅茶には「Folium Floris TAKARAZUKA」のシュガークラフトアーティストであり、元宝塚歌劇団のみずき愛氏がプロデュースした “シュガーレース®”が付きます。



■横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「アフタヌーンティーセット 〜ストロベリー〜」

TEL：045-411-1188（レストラン総合予約10〜19時）

期間：開催中〜2026年4月30日（木）

時間：12時〜（2時間30分制）

※曜日により時間枠の変動あり。詳細はウェブサイトをご確認ください

料金：6500円（税・サービス料込み）



※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

※写真はすべてイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります。

Text：川嶋洸生

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。