木村拓哉、周りの本気度に触れたとき「自分のギアが上がることがある」
俳優の木村拓哉（53歳）が、「マイナビ転職」「マイナビ転職AGENT」の新CMに出演。1月7日より「2つの窓」篇、「窓の向こう」篇、「向き合うエージェント」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“自分の強みを再確認する瞬間”について語った。
新CMでは、“いい働き方は、いい転職から。”というメッセージのもと、赤い窓（『マイナビ転職』）と青い窓（『マイナビ転職 AGENT』）を象徴的に配置。「みんなの転職窓口。」というコンセプトとともに、求人検索から伴走支援まで“マイナビ転職で完結できる世界観”を力強く表現した。
撮影後のインタビューで、“自分の強みを再確認する瞬間”を聞かれた木村は「普段、自分を見返すタイプではない」と前置きしつつ、「今日の現場のように、周りの本気度に触れたとき、自分のギアが上がることがある」「周りのスタッフが自分の鏡だと思っている」と語る。
そして「現場が重い空気なら、きっと自分もそうなんだろうとアンテナを張っている」と、長年第一線で活躍してきた人ならではの感受性を覗かせた。
今回の撮影でも制作陣の息の合った連携に「追いつかなきゃ」と思わず焦ったと振り返り、その揺るがないプロ意識も語った。
新CMでは、“いい働き方は、いい転職から。”というメッセージのもと、赤い窓（『マイナビ転職』）と青い窓（『マイナビ転職 AGENT』）を象徴的に配置。「みんなの転職窓口。」というコンセプトとともに、求人検索から伴走支援まで“マイナビ転職で完結できる世界観”を力強く表現した。
そして「現場が重い空気なら、きっと自分もそうなんだろうとアンテナを張っている」と、長年第一線で活躍してきた人ならではの感受性を覗かせた。
今回の撮影でも制作陣の息の合った連携に「追いつかなきゃ」と思わず焦ったと振り返り、その揺るがないプロ意識も語った。