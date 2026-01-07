最後の最後で仕留めた。EX風林火山の永井孝典（最高位戦）が1月6日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスで満貫をツモり、見事な逆転勝利を決めた。

【映像】猛攻止まらず！永井孝典、オーラスの劇的満貫ツモで逆転勝利の瞬間

いきなりド派手な花火を打ち上げられた。当試合は起家から渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、永井、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）の並びで開局。東1局、永井は5巡目にツモ切りリーチをかけるも、日向が親倍満・2万4000点（供託1000点）をアガった。東1局2本場でも親満貫・1万2000点（＋300点）を加点。日向の持ち点は6万点を超えた。

そんな中で迎えた東2局、永井はリーチ・平和の2900点を獲得。東2局1本場、東2局2本場、東2局3本場は粘りの闘牌でテンパイをもぎ取った。東2局4本場では「1索がドラで、2人切っている人がいて。下で面子を作られていることの方が少ないかな。3索の方がちょっとマシかな。他で赤が1枚あったのが大きかった。打点を確保できていたので…」と赤の5索を切り、3索単騎待ちでリーチ。これを首尾よく引き寄せ、リーチ・ツモ・七対子・赤の親満貫・1万2000点（＋1200点、供託3000点）を成就させた。東2局5本場では、鳴きを駆使して白・ドラ2の5800点（＋1500点、供託1000点）を完成。トップ目の日向に5700点差まで迫った。

東3局では、日向が2600点を加点。東4局1本場、2本場、3本場では萩原が1500点（＋300点、供託2000点）、親満貫・1万2000点（＋600点、供託1000点）、3000点（＋900点）と3連続でアガり、永井はトップ目の日向と1万1100点差、2着目の萩原と2100点差の3着目に転落した。それでも、南1局では日向のリーチに応戦して、その日向からリーチ・裏ドラの3200点（供託1000点）を奪取。南3局1本場でも日向からチャンタのみの1600点をアガった。

これで2着目に浮上し、トップ目の日向とは4600点差。3900点以上であればツモでも逆転できる状況下、永井はタンヤオに照準を合わせ、チーから高目だと三色同順が付くの4・7筒待ちで構えた。仮に4筒が日向以外から放たれた場合は逆転できないわけだが、何と、ここで永井は7筒をツモ。タンヤオ・三色同順・赤2の満貫・8000点を作り上げ、放送席を「これはすごすぎる」「どうなってるの？」などと熱狂させた。

全20局のロングゲームだった。永井は試合後のインタビューで「疲れました」とひと言。「親番を連荘できたことが結果、良かったですね」と勝因を分析した。これで20戦11勝。勝率は驚異の55％だ。「風林火山の初戦、トップを飾ることができました。昨年、すごく調子が良かったんです。年が変わって続いているのかなと思ったんですけど、どうやら今年も頑張れそうです。この調子でレギュラーシーズン突破に向けて頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします」。個人成績独走中の三河の猛将が、次戦以降もMリーグという名の戦場で暴れ回る。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）4万5700点／＋65.7

2着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）4万300点／＋20.3

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）3万2500点／▲7.5

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）−1万8500点／▲78.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

