【ロッテ】ラミー×バッカス史上初のコラボ「ラッカス」、発売60周年の人気洋酒チョコが1つの味に

ロッテは、自社調べにおいて洋酒チョコレート市場売上NO.1、2である「ラミー」と「バッカス」の、史上初めてのコラボ新商品「ラッカス」を、2026年1月13日(火)から全国で発売する。

「ラミー」は1965年の発売以来、“大人のチョコレートの代名詞”として親しまれてきたロングセラーブランドで、今年発売60周年を迎えた。「バッカス」も昨年60周年を迎えており、両ブランドの節目を記念した特別なコラボレーション商品として「ラッカス」が誕生した。

〈「ラッカス」の特徴〉

発売60周年を迎えた「ラミー」のラム酒を、「バッカス」のなめらかなミルクチョコで包み込んだコラボ商品。センターのシロップにはラム酒に加えてレーズンエキスなどを使用し、ラミーらしいフルーティーさと芳醇な味わいを楽しめる仕立てとしている。

ラッカス

〈商品概要〉

商品名:ラッカス

内容量:10粒入

発売日:2026年1月13日(火)

発売地区:全国

価格:オープン価格(想定小売価格356円前後･税込)

ロッテ マーケティング本部 チョコレート企画課 服部 真由子氏は「ラミーは1965年の発売以来、バッカスと並び大人のチョコレートの代名詞として多くのお客様ご愛顧いただき、今年60周年を迎えました。昨年はバッカスが60周年を迎え、両商品を愛してくだる方々への感謝の気持ちを込めて今回のラッカスを開発いたしました。ラッカスでは、センターのお酒が引き立つように、カカオ感や甘さを調節しているバッカス特製のなめらかなミルクチョコレートとラミーのラム酒、それぞれの美味しさを同時にお楽しみいただけます」とコメントした。

〈発売60周年「ラミー」〉

みずみずしい特製ラムレーズンと生チョコレートのハーモニーが楽しめる、香り豊かな大人の本格洋酒チョコレート

ラミー

〈発売61周年「バッカス」〉

ブランデーの中でも芳醇な風味を誇るコニャックを、口どけまろやかなミルクチョコレートで包んだ、ひと粒タイプの大人の本格洋酒チョコレート

バッカス