ドジャースの大谷翔平投手がスポーツベッティングサイト『BetMGM』の「昨年ギャンブラーの間で最も人気のある選手」に選出された。米メディア『ロサンゼルス・タイムズ』が報じた。

これは全スポーツを対象としたもので、最も多く賭けられた競技はNFL、個人選手では二刀流スターの大谷がトップとなった。2位はスーパーボウル王者イーグルスのセイクワン・バークリーだった。

■大谷が全スポーツ選手で1位に

昨季3年連続4度目のリーグMVPに輝いた大谷。スポーツベッティング業界でもその人気は健在のようだ。

大谷は全スポーツ選手のなかで最も賭けられた選手となった。同サイトの広報担当者によると、MVPなど受賞に関する賭けもあったものの、ほとんどが個人成績（例：先頭打者本塁打を放つか、7打点以上を挙げるかなど）に対するベッティングだったという。

MLB選手の人気トップは軒並み“強打者”が占めた。大谷に次ぐ2位にはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、3位にはフィリーズのカイル・シュワーバー外野手がランクイン。

続いて昨季60本塁打を放ったカル・ローリー捕手（マリナーズ）、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、フアン・ソト外野手（メッツ）、オリオールズと契約を結んだピート・アロンソ内野手、エリー・デラクルーズ内野手（レッズ）、怪物新人ライリー・グリーン外野手（タイガース）、ブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）らが名を連ねている。