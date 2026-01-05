B′z、30周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』の新OPアーティストに決定「我々も興奮して制作に臨みました」
2026年で30周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』。1月10日の放送から新オープニングテーマを担当するアーティストが、B’zに決定した。
■新OPテーマのタイトルは「Heaven Knows」
Ｂ’zが担当する、TVアニメ『名探偵コナン』新オープニングテーマのタイトルは「Heaven Knows」。
1999年の「ギリギリchop」から始まったコナンとB’zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の「SLEEPLESS」以来となり、今回で通算8曲目となる。
B’z松本孝弘、稲葉浩志からコメントも到着した。
■B’z松本孝弘・稲葉浩志 コメント
■B’z 歴代コナン楽曲一覧
【テレビシリーズ】
ギリギリchop（1999 OP）
衝動（2006 OP）
Don’t Wanna Lie（2011 OP）
ピルグリム（2011 ED）
Q＆A（2013 OP）
世界はあなたの色になる（2016 OP）
SLEEPLESS（2022 OP）
Heaven Knows（2026 OP）
【映画】
ONE（1999 映画『名探偵コナン 世紀末の魔術師』主題歌/第3弾）
Everlasting（2002 映画『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』主題歌/第6弾）
ゆるぎないものひとつ（2006 映画『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌』主題歌/第10弾）
Don’t Wanna Lie（2011 映画『名探偵コナン 沈黙の15分』主題歌/第15弾）
世界はあなたの色になる（2016 映画『名探偵コナン 純黒の悪夢』主題歌/第20弾）
■EDテーマは倉木麻衣が担当
2025年末に発表されたとおり、新エンディングテーマは倉木麻衣が担当。1月10日から、長年コナンと歩み続けてきたB’zと倉木麻衣という2組の豪華アーティストの新曲が、アニメ『名探偵コナン』を鮮やかに彩る。
■倉木麻衣 コメント（2025年12月27日 YouTube番組内にて）
■キービジュアルも、アニメ30周年版へリニューアル
TVアニメ『名探偵コナン』公式YouTubeでは、歴代のオープニング・エンディング映像が一挙公開中。数々の名曲と映像で、30年の歩みが楽しめる。
また、現行のキービジュアルもアニメ30周年版へリニューアル（※メイン写真）。「キミがいてくれたから、いまがある。30周年、そして次の謎へ――」というキャッチコピーには、長年応援している人、しばらく離れていたが戻ってきた人、新しくファンになった人など、『名探偵コナン』を愛するすべての視聴者への感謝が込められている。
さらに、ビジュアルには懐かしい場面写真が盛りだくさん。お気に入りのシーンが入っているか、ぜひ探してみよう。
