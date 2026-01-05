B′z、30周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』の新OPアーティストに決定「我々も興奮して制作に臨みました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年で30周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』。1月10日の放送から新オープニングテーマを担当するアーティストが、B’zに決定した。

■新OPテーマのタイトルは「Heaven Knows」

Ｂ’zが担当する、TVアニメ『名探偵コナン』新オープニングテーマのタイトルは「Heaven Knows」。

1999年の「ギリギリchop」から始まったコナンとB’zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の「SLEEPLESS」以来となり、今回で通算8曲目となる。

B’z松本孝弘、稲葉浩志からコメントも到着した。

■B’z松本孝弘・稲葉浩志 コメント

■B’z 歴代コナン楽曲一覧

【テレビシリーズ】

ギリギリchop（1999 OP）

衝動（2006 OP）

Don’t Wanna Lie（2011 OP）

ピルグリム（2011 ED）

Q＆A（2013 OP）

世界はあなたの色になる（2016 OP）

SLEEPLESS（2022 OP）

Heaven Knows（2026 OP）

【映画】

ONE（1999 映画『名探偵コナン 世紀末の魔術師』主題歌/第3弾）

Everlasting（2002 映画『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』主題歌/第6弾）

ゆるぎないものひとつ（2006 映画『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌』主題歌/第10弾）

Don’t Wanna Lie（2011 映画『名探偵コナン 沈黙の15分』主題歌/第15弾）

世界はあなたの色になる（2016 映画『名探偵コナン 純黒の悪夢』主題歌/第20弾）

■EDテーマは倉木麻衣が担当

2025年末に発表されたとおり、新エンディングテーマは倉木麻衣が担当。1月10日から、長年コナンと歩み続けてきたB’zと倉木麻衣という2組の豪華アーティストの新曲が、アニメ『名探偵コナン』を鮮やかに彩る。

■倉木麻衣 コメント（2025年12月27日 YouTube番組内にて）

■キービジュアルも、アニメ30周年版へリニューアル

TVアニメ『名探偵コナン』公式YouTubeでは、歴代のオープニング・エンディング映像が一挙公開中。数々の名曲と映像で、30年の歩みが楽しめる。

また、現行のキービジュアルもアニメ30周年版へリニューアル（※メイン写真）。「キミがいてくれたから、いまがある。30周年、そして次の謎へ――」というキャッチコピーには、長年応援している人、しばらく離れていたが戻ってきた人、新しくファンになった人など、『名探偵コナン』を愛するすべての視聴者への感謝が込められている。

さらに、ビジュアルには懐かしい場面写真が盛りだくさん。お気に入りのシーンが入っているか、ぜひ探してみよう。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『名探偵コナン』

毎週土曜18:00～ ※一部地域を除く

原作：青山剛昌（小学館『週刊少年サンデー』連載中）

キャスト：高山みなみ 山崎和佳奈 小山力也

