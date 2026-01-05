¡ÚRIZIN¡Û¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï¡ÖUFC¤È·ÀÌó¤¹¤ëÆ»¤òÃ©¤ë¡×ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Å¸Ë¾¡¡Ä«ÁÒ³¤¡¢¥±¥¤¥×¡¢¥×¥í¥Ïー¥¹¥«¤ËÂ³¤¯»²Àï¤Ê¤ë¤«
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ò1¥é¥¦¥ó¥ÉTKO¤Ç²¼¤·2ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿25ºÐ²¦¼Ô¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï¸½ºßUFC¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¥Õ¥§¥¶ーµéÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢UFC¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î³èÌö¤ÇÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£UFC¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡É¾õÂÖ¤«
25ºÐ¤Î²¦¼Ô¤ÏÂç³¢ÆüÂç²ñ¤ÇÄ«ÁÒ¤ò°µÅÝ¡£Æ±³¬µé¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ïー¤ÇÅêµ»¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤·¡¢½Å¤¿¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMMA¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤Ï¡Ö»Ä¹ó¤ÊÂÇ·â¤È¡¢¤ä¤äÃÙ¤ì¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¤¬½Å¤Ê¤êÄ«ÁÒ¤Ï¥ê¥ó¥°¤«¤éÃ´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È»î¹ç¤Î¾×·â¤òÊóÆ»¡¢¡ÖUFC³°¤ÇºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡ØBLOODY ELBOW¡Ù¤Ï¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï¸½ºßUFC¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¥Õ¥§¥¶ーµéÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î»ä¸«¤òµ¤·¡Ö¼ÂºÝ¡¢³¬µé¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯UFC³°¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ´³¬µé¤Ç¸«¤Æ¤â¤Ò¤ÈºÝÌÜ¤ò°ú¤¯¤ÈRIZIN²¦¼Ô¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Ä«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î»î¹ç¸å¤Î²ñÏÃ
¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ïº£²ó¤Î¾¡Íø¤ÇÀïÀÓ17ÀïÁ´¾¡Á´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê6KO¡¢11SUB¡Ë¤ËÌµÇÔµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡ØBLOODY ELBOW¡Ù¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«25ºÐ¤Ç¡¢Èà¤Ï17ÀïÌµÇÔ¤Î´°àú¤ÊµÏ¿¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¡Íø¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÀïÀÓ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥·¥ã¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï¡¢Ä«ÁÒ³¤¡¢ËÙ¸ý¶³»Ê¡¢¥Þ¥Í¥ë¡¦¥±¥¤¥×¡¢¥¤¥¸ー¡¦¥×¥í¥Ïー¥¹¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢RIZIN¤«¤éUFC¤Ë·ÀÌó¤¹¤ëÆ»¤ò¤¿¤É¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡ÈUFC¹Ô¤¡É¤òÍ½ÁÛ¡£¡ÖºÇ¶á¤Î³èÌö¤ÇUFC¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÏÆ±Âç²ñ¸å¤Î»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡ÖRIZIN²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¾ÃÄÂÎ¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤ËÎ×¤ßÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤Î²¦¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£