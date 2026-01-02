この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

都市開発情報を発信するYouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【250ｍ超高層】"トフロムヤエス"が竣工・開業へ！東京駅八重洲の高層化がとまらない！」を公開。東京建物などが進める東京駅八重洲口前の再開発プロジェクト「トフロムヤエス」について、その概要と最新の進捗を伝えた。建設中の事故の影響で工期が延期され、高層棟は2026年2月の竣工を予定している。



「トフロムヤエス」は、東京駅八重洲口目の前の「八重洲一丁目東地区」で進められている大規模再開発事業である。計画は高さ約250m、地上51階建ての高層棟「TOFROM YAESU TOWER」と、高さ約45m、地上10階建ての低層棟「TOFROM YAESU THE FRONT」の2棟で構成される。街区名称の「トフロムヤエス」は、英語の「TO」と「FROM」を組み合わせた造語で、世界中のヒト・モノ・コトが集まり、多様な価値が発信されていく場になることへの期待が込められている。



建物の大部分はオフィス用途だが、低層部には飲食店を中心に約70店舗が入る商業施設や、約800人収容の劇場・カンファレンス施設、医療施設なども併設される。オフィスのサポート機能も充実しており、41階には地上190mからの眺望が楽しめる「YAESU SKY LOUNGE」が設置されるほか、温泉ミストによる湯治体験や仮眠が可能な個室空間「リトリートルーム」も整備される。また、低層棟の屋上には東京駅のパノラマビューを味わえるルーフトップテラスが設けられる予定だ。



本計画のもう一つの核となるのが、地下に整備される「バスターミナル東京八重洲」の第2期エリアである。周辺に分散していたバス乗り場を集約することで、利便性の向上と交通環境の改善が期待される。先行して開業した第1期エリアや、今後整備予定の第3期エリアと一体化することで、国内最大級の高速バスターミナルが誕生する。



建設工事は2021年10月に着工したが、工事中に作業員2名が亡くなる重大災害が発生し、約4か月間工事が中断。この影響で当初2025年中だった竣工予定は延期され、高層棟は2026年2月、低層棟は2026年7月の竣工を予定している。なお、地下のバスターミナルは2026年3月20日の開業が予定されている。