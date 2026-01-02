劇的！　尚志が後半AT4分に先制、神戸弘陵学園との激闘を制して8強入り

第104回全国高校サッカー選手権大会3回戦が2日に行われ、神戸弘陵学園（兵庫）と尚志（福島）が対戦した。



前回王者の前橋育英を破った神戸弘陵学園と、7大会ぶりに3回戦へ駒を進めた尚志が激突。実力伯仲、球際で激しい引き締まった試合展開の前半はお互いにゴールが生まれずにスコアレスで折り返す。



後半もがっぷり四つで得点は生まれないまま時計の針が進んでいく。そのままPK戦突入かと思われた後半アディショナルタイム4分、ついに試合の均衡が破れる。コーナーキックから迫田悠聖が押し込み、尚志が1−0で勝利した。準々決勝は4日に行われ、帝京長岡（新潟）vs昌平（埼玉）の勝者と対戦する。



【スコア】

神戸弘陵学園 0−1 尚志



【得点者】

0−1 80＋4分 臼井蒼悟（尚志）