Image: CONFIDENCE STUDIO

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

なんだか似合わない、頭が大きくてサイズが無い……。そんな理由で帽子を敬遠している人も多いのでは？

そんな悩みをズバッと解決しつつ、新たなファッションスタイルを演出してくれそうなのがmachi-yaに登場した日本人専用設計の「HUNT CAP」かもしれません。

おトクな先行セールも開催されていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

ミリ調整で理想のフィット！色気と安定感を両立。強風に強い大人の進化系帽子 【17％OFF】7,387円 詳細をチェック

色気ある英国紳士スタイルを手軽に

Image: CONFIDENCE STUDIO

「HUNT CAP」はオシャレだけど着こなしが難しいハンチングを誰でも手軽に楽しめるアイテム。キャップのような深さと各部の絶妙なシルエット調整により、手軽に英国紳士スタイルを取り入れられます。

Image: CONFIDENCE STUDIO

注目すべきはその基本設計。欧米スタイルの帽子はそもそも日本人の骨格に合っていないため、似合いにくい人が多いのだそう。

その点を「HUNT CAP」は構造から工夫しているのが、誰でも似合いやすいヒミツなんだそう。

アウトドアに嬉しい機能たち

Image: CONFIDENCE STUDIO

ハンチングのスタイルにキャップの機能性が追加されているのが本製品の魅力。シルエット自体も美しいですが、ジャストな被り心地に調整できるアジャスター機能はとても便利。

Image: CONFIDENCE STUDIO

そのフィット性能のおかげで強風にも強く、メーカー検証では、街路樹や電線が揺れ始める風速約15m/sの強風でも飛びにくいという結果に。海や山、ゴルフなど風が気になるお出かけ先でも助かりますね。

Image: CONFIDENCE STUDIO

生地は撥水仕様で雨粒程度であれば問題なし。アウトドアで頼れる実用性を備えています。

豊富なカラーとサイズも魅力

Image: CONFIDENCE STUDIO

サイズは特大サイズも含めた3種類。ハチ張り・多めの髪・後頭部の丸みなど個人差も吸収できるので、これまで合う帽子が見つからなかった人も試す価値はありそうですよ。

カラーも6種類あり、いずれも使いやすい色なので迷いますね。

Image: CONFIDENCE STUDIO

これまで帽子を避けていた人も試しやすい「HUNT CAP」で、休日のお出かけやゴルフにちょっと色気を足してみませんか？

ぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

ミリ調整で理想のフィット！色気と安定感を両立。強風に強い大人の進化系帽子 【17％OFF】7,387円 詳細をチェック

＞＞日本人の骨格に合わせて開発。強風でもズレにくい撥水帽子「HUNT CAP」

Source: machi-ya