2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？ 星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。

山羊座（12/22-1/19）

1月は主役運到来！2026年の流れを決める重要な月。これまで積み重ねてきた経験や努力が表に出やすく、存在感をしっかり示せるタイミングです。仕事運は周囲を気にしすぎず、意思表示を明確にすることが成功の鍵。金運は努力した分そのまま形になって返ってくるでしょう。恋愛運は魅力が高まり、注目を集めやすい時。自信を持つことが恋を呼び込みます。

《ラッキースポーツ》ロードバイク

《山羊座のスポーツ選手》レブロン・ジェームズ（NBA／ロサンゼルス・レイカーズ）1984年12月30日生まれ、南野 拓実（リーグ・アン／モナコ）1995年1月16日生まれ、キャスパー・ルード（テニス）1998年12月22日生まれ

星のリズムも切り替わる今、気持ちを新しくしてみてください。自然と、運もあなたに寄り添ってきます。

ほかの星座についてもご紹介していますので、是非チェックしてくださいね。

【SDAA12星座占い】2026年1月の運勢は？

（占い：フレイヤ藤子）