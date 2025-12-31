Ãæ¹ñ¤«¤éÄ¶¥Ç¥Õ¥ì²Á³Ê¤Ç½±Íè¤·¤¿±½¤ÎPHEV¤ò¸øÆ»»î¾è¡ª¡¡BYD ¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ò¿©¤¦¤«!?
Áö¤ê¤Î¼çÌò¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¡£ÅëºÜ¤¹¤ë1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÈ¯ÅÅ¤¬¼ç¤À¤¬¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¶îÆ°¤Ë¤â²Ã¤ï¤ë¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú!!
À¤³¦¤Î¿·¼Ö»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÃæ¹ñBYD¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Çü¥ÅÁ²È¤ÎÊõÅáü¥¤òÈ´¤¤¤¿!¡¡À¤³¦½é¤ÎÎÌ»ºPHEV¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤À¡£
ºÇÂç¤Î¾×·â¤Ï¡¢¹ñ»º¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò½³»¶¤é¤¹300Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦²Á³ÊÇË²õ¡£ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿»î¾è²ñ¤Ç¡¢"ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¥â¥Ç¥ë"¤òÂÎ´¶¡£BYD¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨»á¤¬¡¢Ä¶Àä¥³¥¹¥Ñ¤ÎÀµÂÎ¤ò¥¬¥Á²òÀâ¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBYD¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÃæ¹ñà²Á³ÊÇË²õ¥«¡¼á¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¿¡ª¡Û
Ãæ¹ñBYD¤ÏEV¤ÈPHEV¤ÎàÆóÅáÎ®á¥á¡¼¥«¡¼¡£À¤³¦½é¤ÎÎÌ»ºPHEV¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¡£°ÊÍè90°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤·¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï740ËüÂæ¡£PHEV¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÌäÅúÌµÍÑ¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇBYD¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë4Âæ¤ÎEV¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âè5ÃÆ¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤ÆàÅÁ²È¤ÎÊõÅááPHEV¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î1Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¾×·â¤Ï¤½¤Î²Á³Ê¡£FF¥â¥Ç¥ë¤Ï398Ëü2000±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤À¡£
BYD¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡¦¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨»á¤Ï¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¹ñ»ºD¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¤ÎPHEV¤Ç¤¹¡£¥È¥è¥¿¤Ê¤é¥Ï¥ê¥¢¡¼¤äRAV4¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ê¤éCX¡Ý60¡¢»°É©¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ç¤µ¤¨529Ëü4300±ß¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆBYD¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê300Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Î²Á³Ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Ç¡¢¤Ä¤±Â¤¹¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤ò¾å²ó¤ëBYD¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÃÍ¤Å¤±¤Ç¤¹¡×
»î¾èÁ°¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢BYD¥ª¡¼¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅìÊ¡»û¸ü¼ù¼ÒÄ¹¤Ï¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿
ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤Ç½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ñÂô»á¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤êÁõÈ÷¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£15.6¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¥¬¥é¥¹¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¡¢ÅÅÆ°¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¡¢Á°ÀÊ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¤Ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¡õ¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£À½¤Î¹âµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Þ¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ï¹çÈé¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¼ÖÆâ¥«¥é¥ª¥±¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤âBYD¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤â¤Á¤í¤óÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£Æ±ÍÍ¤ÎÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ò¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÀª¤ÎHEV¤Ç¤â100Ëü±ß¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Áö¤ê¤â¥ß¥é¥¯¥ë¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤á¤ÐÅÅÆ°¼Ö¤é¤·¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤òÈäÏª¡£Ìó2t¤Î¼Ö½Å¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯´¶¤Ï³§Ìµ¡£¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤â¼«Á³¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Á¤°¤Ï¤°¤ÊÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÀª¤ä²¤½£Àª¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¾å²ó¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¹ñÂô»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñÀ½¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÉî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ»º¼Ö¤è¤êÀÅ¤«¤Ç³ê¤é¤«¡£BYD¤Ï²¤½£¥á¡¼¥«¡¼½Ð¿È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4775mm¡ßÁ´Éý1890mm¡ßÁ´¹â1670mm¡£Æ²¡¹¤¿¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.55m
¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï1200km¡£WLTC¥â¡¼¥É¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÇ³Èñ¤Ï22.4km/¥ê¥Ã¥È¥ë¡£Ç³ÎÁ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó
²Á³Ê°Ê¾å¤Î¹ë²Ú¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£¤µ¤é¤ËEV¤ÈHEV¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿
¤³¤ì¤Û¤É¤Î´°À®ÅÙ¤È²Á³Ê¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤Ë¡¢¼åÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÂÑµ×À¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¶¦»ºÅÞ·Ï¤ÈÌ±Â²·Ï¤¬¤¢¤ê¡¢BYD¤Ï¸å¼Ô¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê²Ú¶£Åª¤Ê´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°¿Ê½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿µ½Å¤Ê¥È¥è¥¿¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËBYD¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¡ÖDM-i¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÅëºÜ
¼Â¤ÏBYD¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç³¤³°¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤ò°·¤¦¥ä¥Ê¥»¤È25Ç¯11·î¤ËÄó·È¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿ÉÙÍµÁØ¤Î¸ÜµÒ¤òÊú¤¨¤ë¥ä¥Ê¥»¤¬°·¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤ä¿®Íê¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¤ÎÅÉÁõ¤òÀìÌç²È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø²¤½£¹âµé¼Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤·¤¿¡×
¹ñÂô»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦·ë¤Ö¡£
¡ÖBYD¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿»ä¤Îµ»ö¤¬¥ä¥Õ¡¼¤Ê¤É¤ËÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¼Ö¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤éÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¢¤âÎ©¤¿¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¯»þ´Ö¤âÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÏÃæ¹ñ¼Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾éÃÌ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÉ´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»î¾è¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¼Ö»Ô¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿àÎáÏÂ¤Î¹õÁ¥á¡£¤Þ¤µ¤Ë¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¾×·â¤Î°ìÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ