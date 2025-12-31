¡Ô¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¸øÉ½¡Õ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Seiko¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¡ÈÍ¾Ì¿3¤«·î¡É¤ò²á¤®¤¿¸½ºß¡×¡Ä¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡È¿¿°Õ¡É
¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Seiko¡Ê57¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¡¢¡ÖÍ¾Ì¿3¤«·î¡×¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë--NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬¤³¤¦Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯10·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¤â¡¢Seiko¤ÏÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¾Ì¿3¤«·î¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¸½ºß¤ÎSeiko¤Î»Ñ¡£Â¾¡¢¡ÖËÜ²È¡×¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ÈÊÂ¤ó¤Ç±Ç¤ëSeiko¤Ê¤É¤â
¡Ö»ä¤Îº£¤ÎÉÂÌ¾¤Ï¡¢S»úÄ¾Ä²¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎËö´ü¤¬¤ó¤Ç¡¢¹ü¡¢Ï¾¹ü¡¢´ÎÂ¡¤ÈÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ°å»Õ¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2025Ç¯¤Î2·î27Æü¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ØÍ¾Ì¿3¤«·î¡Ù¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ëSeiko¡£Á°²ó¤Î¼èºà»þ¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤º¡¢ÂÐÌÌ¼èºà¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÂç¥¹¥¿¡¼¡¦À»»Ò¤ËSeiko¤¬Ì¥¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤é¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¤»¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¡ØÄ¶¤½¤Ã¤¯¤ê¿Í´Ö¡ª¡¡±ê¤ÎÂÐ·è¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢27ºÐ¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡Ømusic-enta¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¡Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÇËÜ¿Í¤È¤ÎÇ°´ê¤Î¶¦±é¡£¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØSeiko¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÀµÅýÇÉ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¸å¤É¤ì¤À¤±Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ç¯´Ö100ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Seiko¤ÏÂ¿Ë»¤ò½Å¤Í¤¿¡£29ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¼ø¤«¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ÎÃæÀä¤â·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¿Í¤ÇÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¸å²ù¤ÎÇ°¡×¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»à´ü¤ò¸ç¤ë¤È¡¢¡Ø¸å²ù¤·¤Æ»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤éÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø»ä¤Ï¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¸å²ù¤Î¶ì¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢åºÎï»ö¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»à¤Í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ËÎ×¤àº£¤â¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤ä¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àë¹ð¤µ¤ì¤¿Í¾Ì¿´ü´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â·üÌ¿¤ËÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ëSeiko¡£2026Ç¯1·îÈ¾¤Ð¤Ë²þ¤á¤ÆCT¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÉÂ¾õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊSeiko¤Ë¤Ï"¿´»Ä¤ê"¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÆÈ¤ê¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢3É¤¤Î°¦¸¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÃ¯¤ËÍê¤à¤«¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢1Æü1Æü¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ°Êª¹¥¤¤ÎSeiko¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹Àô¡Ê43¡Ë¤ÎYouTube¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÉÂ¾²¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¾Ì¿3¤«·î¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¼£°å¤µ¤ó¤ä´ËÏÂ¥±¥¢¤ÎÀèÀ¸¤¬¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤ª¼ê»æ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¿ÈÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿²°µ×Åç¤äÀÐ³ÀÅç¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Î³¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î´õË¾¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Seiko¤¬¾®³Ø¹»¤Î»þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¶Ê¤Ï¡ÖÉ÷¤Ï½©¿§¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿½©¿§¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë--Seiko¤ÎÆ®ÉÂ¤ÏÂ³¤¯¡£