Âç³¢Æü¤Î¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤äÀã¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÅß¤é¤·¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤Ç¤ÏÄ«¤Î¤¦¤Á±«¤Î½ê¤â¡¢¼¡Âè¤ËÀã¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï¸ü¤¤±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢²Æì¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ¤Ë¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤¤Î¤¦¤è¤ê¤âÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ê¤ÉÆüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¡¢¤¤Î¤¦¤Û¤É¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ìë¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤Îµ¤²¹¤âºòÌë¤è¤ê¤ä¤äÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»²ÇÒ¤Ê¤É¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤µ¤ì¤ëÊý¤ÏÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¸µÃ¶¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¾¯¤·±À¤Î¹¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¾®Àî ÍÛÈþ¡Ë