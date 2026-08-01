ウェザーマップ
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台風13号の影響続く 台風15号にも注意
8日（土）も台風13号の影響で、南西諸島では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所があるでしょう。沖縄・奄美では、暴風、うねりを伴った高波、土…
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台風13号 沖縄・奄美に接近中
きょう7日（金）からあす8日（土）にかけては、台風13号が南西諸島にかなり接近する影響で、沖縄・奄美では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所も…
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台風13号沖縄に直撃か 各地で猛暑続く
立秋のきょう（金）は、北陸から九州の日本海側や東海を中心に35°C以上の猛暑日となり、北海道のオホーツク海側でもフェーン現象により35°C以上にな…
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台風接近で沖縄は大荒れ 各地で猛暑続く
7日（金）は、台風13号が接近する沖縄や奄美では台風本体の発達した雨雲がかかり、雷を伴った非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。猛烈な風やしけ…
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沖縄で線状降水帯発生のおそれ
6日（木）午後は全国的に気温が高く、日本海側は特に危険な暑さとなりそうです。最高気温は鳥取や豊岡（兵庫）で40℃に迫る39℃、山口や佐賀などで38…
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酷暑日迫る暑さ 台風１３号接近で沖縄は荒天に
きょう(木)は、晴れる所が多いですが、東日本を中心に大気の状態が不安定で、発雷確率が高くなっています。あちらこちらで雨雲が湧き、にわか雨があり…
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危険な暑さと台風13号
6日（木）は日本海側で広く晴れるほか、東海や近畿も晴れる時間が長くなるでしょう。晴れる地域は気温が高く、広く35℃を上回り、近畿北部、山陰や九…
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台風13号の影響長引くおそれ
きょう5日（水）からあす6日（木）にかけて、西日本から北日本では広い範囲で晴れるでしょう。ただ、湿った空気が流れ込む太平洋側では雲が広がりやす…
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日本列島広く晴れる 台風13号の行方は…
きょう（水）は高気圧により広い範囲で朝から晴れて、たっぷり日差しが届くでしょう。一方、関東甲信や東北から九州の太平洋側では雲が広がりやすく、…
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5日も各地で猛暑続く 台風13号の動向に注意
5日（水）は全国的に晴れる所が多くなりますが、東北から九州の太平洋側や沖縄は雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨の所もあるでしょう。最高気温は東…
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西日本や東海、北陸を中心に厳しい暑さ
4日（火）は、西日本や東海、沖縄は雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となりそうです。その他の東日本から北日本は晴れる所が多いですが、関東や北陸…
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西日本は猛暑と変わりやすい天気 東〜北日本は広く晴れ間あり
きょう4日（火）は、東日本や北日本を中心に晴れ間があるでしょう。西日本も、近畿地方や日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側は雲が広がりとき…
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台風13号 小笠原諸島に最も接近
4日（火）は、台風13号が小笠原諸島に最も接近する見込みです。このため、小笠原諸島では猛烈な風の吹く所があり、雷を伴った激しい雨の降る所もある…
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西日本は長引く体温を上回る気温に警戒を
7月下旬から西日本・東海で最高気温が40度以上の酷暑日を観測するなど、体温の37度を上回る厳しい暑さが続いています。きょう8月3日も、九州を中心に…
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九州では酷暑日に 東京では厳しい暑さ落ち着く
きょう（月）も、西日本では晴れて気温が上がりそうです。熊本では４０℃まで気温があがるでしょう。そのほか佐賀や久留米（福岡）などでも、４０℃以…
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西日本で危険な暑さ続く 熊本などで40℃予想
月曜日も西日本は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。熊本や佐賀では40℃と、酷暑日になる予想です。できる限りの熱中症対策を心がけてください。気温の…
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東北・北陸の天気は回復へ 西日本中心に気温上昇
きょう2日（日）は、東北から北陸・関東甲信でくもりや雨となり、関東では雷を伴った非常に激しい雨の降る所もあるので注意が必要です。その他の地域…
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酷暑日が続出か 被災地も熱中症に厳重警戒を
台風１３号は火曜日にかけて小笠原諸島に近づいたあと、奄美や沖縄方面に向かうおそれがあります。湿った空気が流れ込み、九州にも雨雲のかかる所があ…
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東北と北陸は雨降りやすく関東から東海も大気の状態不安定
2日（日）は前線や湿った空気の影響で東北と北陸ではくもりや雨となるでしょう。関東から東海は午後を中心に大気の状態が不安定となりやすく、次第に…
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新潟や東北で雨 関東から西は暑さ続く
きょう1日 (土) は梅雨前線の影響で新潟や東北では雨が降るでしょう。東北ではきょう夕方にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。東日本の一部や北…