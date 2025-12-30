»Â¿·¡Ö4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹5.5m¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö´Ñ²»³«¤¥É¥¢¡×¡õ¤á¤Á¤ã¹¥Ã¡È¹ë²ÚÆâÁõ¡É¤òºÎÍÑ¡ª Î®Îï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡È¸÷¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¡É¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥¢¥¦¥Ç¥£¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤È¤Ï¡©
ºÇÂçµé¤Î¥µ¥¤¥º¤È¹Âç¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö
¡¡ºòº£¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤ÏÅÅÆ°²½¤ä¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¶¥Áè¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«2022Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¡ÖAudi urbansphere concept¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È´Ñ²»³«¤¥É¥¢¡É¤Î»Â¿·¡Ö4WD¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂç·¿EV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡£¤½¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢³×¿·Åª¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖAudi skysphere concept roadster¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¹¥«¥¤¥¹¥Õ¥£¥¢ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÄÊÑ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥â¡¼¥É¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¹Ô¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢¤ò´Þ¤à·×4Âæ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖAudi sphere¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢¤Ï¼ç¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¥¬¥·¥Æ¥£¡ÊÂçÅÔ»Ô·÷¡Ë¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿¸Ä¿Í¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¡ÖÂè3¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤º¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤«¤éÃå¼ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ø¤È¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¤òÄ¶¤¨¤¿¾è¼ÖÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢¤ÎÀ£Ë¡¤Ï¡¢Á´Ä¹5510mm¡ßÁ´Éý2010mm¡ßÁ´¹â1780mm¤ÈÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¡¢4Âæ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3400mm¤È¤¤¤¦ÈæÎà¤Ê¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹Âç¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥¤¥È¤¬¾È¤é¤µ¤ì¡¢¥É¥¢¤Ï¼«Æ°¤Ç´Ñ²»³«¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¤Î¤Ê¤¤¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¡¢Âç¤¤ÊÁë¥¬¥é¥¹¡¢ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¾ÈÌÀ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Ê¿§¤È²÷Å¬¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¡¼¥È¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥É¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²óÅ¾¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃåÀÊ¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É´ûÂ¸¤Îµ¡Ç½¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥°¥ê¥ë¤Ê¤É³×¿·Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤âÍ»¹ç¡£
¡¡¥¹¥Õ¥£¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Î¡ÖAudi grandsphere concept¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥Õ¥£¥¢ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤È¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢Âç¤¤Ê²ô¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤ä¡¢Ä¦¹ïÅª¤Ç¥½¥Õ¥È¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¿¡¼¥ó¥·¥°¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤é³°Â¦¤Ø¸÷¤¬Î®¤ì¤ëÏ¢Â³ÅÀÅô¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ç¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¼¨¤·¡¢Í¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Õ¥£¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖPPE¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÌó120kWh¤ÎÍÆÎÌ¤ò»ý¤Á¡¢¼ÖÎ¾¾²²¼Á´ÂÎ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¹ç·×½ÐÎÏ295kW¡ÊÌó400ÇÏÎÏ¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯690Nm¤òÈ¯À¸¡£
¡¡»Ô³¹ÃÏÁö¹Ô¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êquattro 4ÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯¤ÎÈ¯É½¸å¡¢Íâ2023Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥º4ÂæÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³«È¯¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÆü¾ï¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£