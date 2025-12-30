Amazonの初売りが1月3日9時〜7日まで開催！福袋の他にXiaomi Pad 7 ProやAmazonデバイスなどがタイムセールに登場予定
|Amazonの初売りが1月3日9時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中
アマゾンジャパンは27日、同社が運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）にて毎年恒例の年始のお得なセール「Amazon 初売」（ https://www.amazon.co.jp/events/hatsuuri ）を2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分までの5日間に渡って開催すると発表しています。2026年のAmazon 初売りでは前年と同様に「いい一年を、笑顔ではじめよう。」がテーマだとのこと。
また「Amazonポイント」で最大6,000ポイントが還元される「Amazonポイントキャンペーン」も同時開催され、セール期間中に合計5,000円（金額はすべて税込）円以上の買い物をした場合にブランドセレクション対象商品の購入で＋最大2.0％、合計10,000円以上の買い物をした場合にプライム会員は＋1.0％、Amazon Mastercardで支払うと＋最大3.0％、対象カテゴリーの食品・飲料・酒（栄養バーを除く）の商品の購入で＋3.0％で合計最大＋9.0％、合計10,000円以上の買い物をした場合にはさらにブランドセレクション対象商品の購入で＋最大3.0％、対象カテゴリーの食品・飲料・酒（栄養バーを除く）の商品の購入で＋4.0％で合計最大＋11.0％のAmazonポイントが通常還元率に加えて追加で付与されます。
さらに決済サービス「Paidy」では毎月の決済金額の総額（税込価格）に応じて最大3％を還元する「Amazon.co.jp: あと払い (ペイディ) ポイント還元キャンペーン」を実施しており、決済額（複数商品の買い物でOK）が7,000円以上だと3％分のAmazonポイント（上限1,500ポイント）で還元されます。ただし、このキャンペーンは2026年1月1日（木）より対象外となったり、キャンペーン内容が異なる対象者が出るようになるとのことなのでご注意ください。
加えてAmazon 初売りでの買い物をよりお得に楽しめるようにAmazonポイントが最大45,000ポイント（期間限定）当たるチャンスもある「Amazonスタンプラリー」（ https://www.amazon.co.jp/cer/stampcard/home ）や高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」（ https://www.amazon.co.jp/b/ref_=pd2ad?node=26809557051 ）などの多数のキャンペーンも用意しているとのこと。その他にもさまざまなキャンペーンも実施されているのでうまく利用してさらにお得に買い物をしたいところです。
Amazon 初売りでは新年を華やかに彩る「福袋」（ https://www.amazon.co.jp/fukubukuro ）を発売し、季節に合わせたさまざまな商品をお求めやすい価格で販売し、福袋はAmazon.co.jp限定をはじめ、ファッションやコスメ、美容家電、スポーツ用品、贅沢なグルメなどといった数百種類ものバラエティーに富んだ福袋が用意されています。また購入前に中身が分かる福袋と中身が分からない福袋の2種類が用意され、新年の運試しを楽しみながら素敵な商品との出会いを届けるとしています。
特に2026年のAmazon 初売りでは2026年を新たな装いで迎えたいというニーズに応えるために大型家電・家具とプレミアムファッションブランドから選りすぐりの商品を幅広く取り揃え魅力的な価格で提供するセールを開催し、Amazon.co.jpで取り扱う冷蔵庫や洗濯機、テレビ、一部の家具における対象商品の購入時に組み立て・設置・家電リサイクル回収などのアフターサポートも提供しているため、何かと忙しい年始での家電・家具の購入にも便利で、Amazon Fashionにおいては商品到着後30日以内であれば商品の返品と商品代金の返金が可能なので国内返送料はアマゾンジャパンが負担するため、自宅で試着し納得いくまで確認が可能です。
また合わせてAmazon 初売りの期間中はセールも行われ、事前にセール商品の一部を公開する「ちょっと見せます」（ https://www.amazon.co.jp/hatsuuriitem ）のページもすでに開設しており、お買い得商品の一部を事前に公開しています。セールは毎年大人気の商品から新商品まで幅広くラインナップされ、Amazon 初売りでの買い物の計画をサポートするということです。なお、現時点でセールの対象となっている主な気になる商品は以下の通り。
・Xiaomi Pad 7 Pro 12GB RAM＋512GBストレージ
・Apple iPhone 14 128GBストレージ SIMフリー 5G対応（整備済み品）
・ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4
・FMV 富士通 ノートパソコン WA1/J2 AHシリーズ FMVWJ2A112_AZ（MS Office 2024年モデル、Windows 11、15.6型、Celeron、8GB RAM、256GB SSD）
・ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX251 ゲーミングモニター 24.5インチ、Full HD、220Hz、1ms、HDR 400、スピーカー（2.5W×2）搭載、FreeSync、輝度自動調整（B.I.＋Gen2）搭載
・IODATA ゲーミングモニター EX-GCQ271UD 27インチ GigaCrysta 240Hz 0.2ms WQHD ADSパネル FocusMode 仮想サラウンド 自動低遅延 ブラック リモコン付
・IODATA ゲーミングモニター EX-GD242UDW 23.8インチ GigaCrysta 240Hz ADSパネル 1ms ヒーラーホワイト 無輝点保証対応
・Minifire 27インチ ゲーミングモニター WQHD Fast IPS 200Hz 1ms 130％ sRGB 300cd/m2 HDR FreeSync PS5対応 低ブルーライトフリッカーフリー DP1.4×2 HDMI 2.0×2（DPケーブル付属）
・TCL 65V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 65Q6CS Google TV
・Logicool G ゲーミング スピーカー G560 PS5 PS4 PC 有線 Bluetooth 2.1ch 3.5mm USB最大4台接続 LIGHTSYNC RGB
・Western Digital WD Blue WD40EZAX-AJP エコパッケージ 内蔵HDD ハードディスク 4TB CMR 3.5インチ SATA 5400RPM キャッシュ256MB
・Anker Nano Charging Station 7-in-1 USBタップ 電源タップ、100W、巻取り式USB-Cケーブル
・ヒューレット・パッカード 電動シュレッダー 家庭用15L 静音65dB
・オムロン 上腕式血圧計 プレミアム19シリーズ HCR-7502T
記事執筆：memn0ck
