【Amazon初売り】定番モデルなど、ニューバランスのシューズが最大30%オフに
Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）から7日（水）23：59まで開催中です。

今回は、セール対象商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。人気のモデルは売り切れてしまうこともあるので、気になるアイテムがある方は早めの購入がおすすめです。

→ Amazon「ニューバランス」はこちら

→ Amazon「スマイルSALE 初売り」はこちら

ニューバランスの防水シューズ。立ち仕事にもおすすめ


new balance(ニューバランス)

MW880G

19,800円 → 15,800円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


new balance(ニューバランス)

U530

12,980円 → 9,800円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル


new balance(ニューバランス)

WL996EL2 D 245

12,980円 → 9,086円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン


new balance(ニューバランス)

ML725CB D 270

14,080円 → 12,417円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」


new balance(ニューバランス)

M411RS3 2E 265

6,930円 → 4,851円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽量でストレスフリーな履き心地。マルチなシーンで活躍するモデル「W411」


new balance(ニューバランス)

W411RU3 D 255

6,930円 → 4,851円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ブランドの定番スニーカー。キッズサイズの「YV996（現行モデル）」


new balance(ニューバランス)

996

6,930円 → 4,851円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」


new balance(ニューバランス)

996

6,490円 → 4,543円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Back Square Logo Hoodie ミックスグレー L

13,000円 → 10,010円（23%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[THE NORTH FACE] [ザ・ノース・フェイス] ダウン マフラー Nuptse Muffler ブラック F

9,500円 → 6,948円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


okamoto(オカモト)

[オカモト] ココピタ あったか実感 靴下 クルーソックス つま先あったか 冷え対策 保温 暖かい レディース 935-910 チャコール 23~25cm

1,000円 → 825円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TENTIAL

[TENTIAL] リカバリーサンダル ウォーム 冬用 保温 防寒 冬サンダル 暖かい 室内 スリッパ ユニセックス 男女兼用 ブラック 2XL

10,890円 → 9,801円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「ニューバランス」はこちら

→ Amazon「スマイルSALE 初売り」はこちら

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→ キャンペーンのエントリーはこちら

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります