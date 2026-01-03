【Amazon初売り】定番モデルなど、ニューバランスのシューズが最大30%オフに

Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）から7日（水）23：59まで開催中です。今回は、セール対象商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。人気のモデルは売り切れてしまうこともあるので、気になるアイテムがある方は早めの購入がおすすめです。

ニューバランスの防水シューズ。立ち仕事にもおすすめ

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン

アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」

軽量でストレスフリーな履き心地。マルチなシーンで活躍するモデル「W411」

ブランドの定番スニーカー。キッズサイズの「YV996（現行モデル）」

しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

