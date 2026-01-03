【Amazon初売り】定番モデルなど、ニューバランスのシューズが最大30%オフに
Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）から7日（水）23：59まで開催中です。
今回は、セール対象商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。人気のモデルは売り切れてしまうこともあるので、気になるアイテムがある方は早めの購入がおすすめです。
→ Amazon「ニューバランス」はこちら
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
ニューバランスの防水シューズ。立ち仕事にもおすすめ
スポーティな装いに高級感を演出する「U530」
「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル
重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン
アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」
軽量でストレスフリーな履き心地。マルチなシーンで活躍するモデル「W411」
ブランドの定番スニーカー。キッズサイズの「YV996（現行モデル）」
しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」
その他のセール商品
[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Back Square Logo Hoodie ミックスグレー L
13,000円 → 10,010円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[THE NORTH FACE] [ザ・ノース・フェイス] ダウン マフラー Nuptse Muffler ブラック F
9,500円 → 6,948円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[オカモト] ココピタ あったか実感 靴下 クルーソックス つま先あったか 冷え対策 保温 暖かい レディース 935-910 チャコール 23~25cm
1,000円 → 825円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] リカバリーサンダル ウォーム 冬用 保温 防寒 冬サンダル 暖かい 室内 スリッパ ユニセックス 男女兼用 ブラック 2XL
10,890円 → 9,801円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります