仙台DF知念哲矢が栃木Cに期限付き移籍…今季は水戸でプレー、J2リーグ8試合出場
栃木シティは28日、ベガルタ仙台DF知念哲矢の期限付き移籍加入を発表。知念は今季、水戸ホーリーホックに期限付き移籍し、J2リーグ8試合に出場していた。なお、移籍期間は27年1月31日までとなる。
知念はクラブを通じ、「栃木シティに関わる皆様、初めまして知念哲矢です。J3優勝、J2昇格おめでとうございます。3年連続昇格を果たしている、今最も勢いのあるチームでプレー出来ることを凄く嬉しく思います。この勢いをさらに加速させ、今までチームを築き上げてこられた方々の想いも背負いながら、次なる目標を達成できるよう、自分の持てるすべてを捧げる覚悟です。全力でこのチームのために声を出し、体を張り、ゴールを守り、熱く闘い続けます。共に闘いましょう!!宜しくお願い致します。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF知念哲矢
(ちねん・てつや)
■生年月日
1997年11月8日
■出身地
沖縄県
■身長/体重
180cm/72kg
■経歴
仲井真・真地FC-識名FC-石田中-長崎総科大附高-近畿大-琉球-浦和-仙台-大宮-仙台-水戸
■仙台から発表されたコメント
「来季も自分の力不足で仙台の力になれないことがとても歯痒いです。退場者を出しながらも逆転勝ちする、あの仙台の試合を水戸から見ていて、ものすごくパワーをもらい自分自身を奮い立たせることができました。チームに貢献できてない中、自分の選択を後押ししてくれるベガルタ仙台には本当に感謝しかないです。その気持ちを全力でぶつけ、大きく力を付け、仙台のJ1昇格に貢献できる選手になってきます。」
■水戸から発表されたコメント
「水戸ホーリーホックの歴史的な瞬間に立ち会えたこと、そしてその一員として関われたことを本当に嬉しく思います。ただ、これは決して僕たちだけで成し遂げたものではなく、今まで水戸ホーリーホックに関わってこられたすべての方々の想いや頑張り、そして積み重ねてきたものがあり、そのすべてが今年、実を結んだタイミングだったのだと思います。改めて、おめでとうございます。個人的には、1選手として悔しい1年でもありました。ですが、そこでしか経験できないこと、その中でも自分にしかできないこと、それが何なのかを考え行動し続けたことで、選手としての新たな価値を見出すことができた1年でもありました。J1での水戸ホーリーホックの快進撃を心より願っています。ありがとうございました!!」
知念はクラブを通じ、「栃木シティに関わる皆様、初めまして知念哲矢です。J3優勝、J2昇格おめでとうございます。3年連続昇格を果たしている、今最も勢いのあるチームでプレー出来ることを凄く嬉しく思います。この勢いをさらに加速させ、今までチームを築き上げてこられた方々の想いも背負いながら、次なる目標を達成できるよう、自分の持てるすべてを捧げる覚悟です。全力でこのチームのために声を出し、体を張り、ゴールを守り、熱く闘い続けます。共に闘いましょう!!宜しくお願い致します。」とコメントしている。
●DF知念哲矢
(ちねん・てつや)
■生年月日
1997年11月8日
■出身地
沖縄県
■身長/体重
180cm/72kg
■経歴
仲井真・真地FC-識名FC-石田中-長崎総科大附高-近畿大-琉球-浦和-仙台-大宮-仙台-水戸
■仙台から発表されたコメント
「来季も自分の力不足で仙台の力になれないことがとても歯痒いです。退場者を出しながらも逆転勝ちする、あの仙台の試合を水戸から見ていて、ものすごくパワーをもらい自分自身を奮い立たせることができました。チームに貢献できてない中、自分の選択を後押ししてくれるベガルタ仙台には本当に感謝しかないです。その気持ちを全力でぶつけ、大きく力を付け、仙台のJ1昇格に貢献できる選手になってきます。」
■水戸から発表されたコメント
「水戸ホーリーホックの歴史的な瞬間に立ち会えたこと、そしてその一員として関われたことを本当に嬉しく思います。ただ、これは決して僕たちだけで成し遂げたものではなく、今まで水戸ホーリーホックに関わってこられたすべての方々の想いや頑張り、そして積み重ねてきたものがあり、そのすべてが今年、実を結んだタイミングだったのだと思います。改めて、おめでとうございます。個人的には、1選手として悔しい1年でもありました。ですが、そこでしか経験できないこと、その中でも自分にしかできないこと、それが何なのかを考え行動し続けたことで、選手としての新たな価値を見出すことができた1年でもありました。J1での水戸ホーリーホックの快進撃を心より願っています。ありがとうございました!!」