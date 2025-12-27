TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦Ìë¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿70Âå¤Î½÷À­¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á5¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Ë¤ÏÁ´¾Æ¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¿·¤¿¤Ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í
¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÇÄä»ß¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×

Êó¹ð
¡Ö´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤¬¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

´Ø±ÛÆ»¤Ï¸½ºß¤â·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¿·³ã¸©¤ÎÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£